आज इन देशों में दिन में छा जाएगा अंधेरा, यहां दिखेगा पूरा सूर्य ग्रहण; भारत में नहीं आएगा नजर

Solar Eclipse 2026: 12 अगस्त 2026 को साल का दूसरा और आखिरी पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा। यह ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों समेत कई क्षेत्रों में दिखाई देगा, जबकि भारत में इसका दृश्य नहीं होगा। जानें किन देशों में दिन के समय अंधेरा छा जाएगा।

Surya Grahan 2026: 12 अगस्त 2026 यानी आज साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा। इस दिन कई जगहों पर दिन के समय आसमान का नजारा अचानक बदल जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण वाले इलाकों में कुछ समय के लिए सूर्य पूरी तरह चंद्रमा के पीछे छिप जाएगा और दिन में अंधेरा जैसा नजारा दिखाई देगा। हालांकि भारत में रहने वाले लोगों को यह खगोलीय घटना देखने को नहीं मिलेगी।

इस बार का सूर्य ग्रहण इसलिए भी खास है क्योंकि यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। लेकिन पूरी दुनिया में इसका एक जैसा नजारा नहीं दिखेगा। कुछ जगहों पर सूर्य पूरी तरह ढका नजर आएगा, कुछ क्षेत्रों में उसका केवल एक हिस्सा छिपेगा, जबकि भारत समेत कई जगहों पर ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा।

इन जगहों पर दिखेगा पूरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को पूर्ण सूर्य ग्रहण की पट्टी काफी सीमित रहेगी। इस पट्टी में आने वाले इलाकों में चंद्रमा कुछ समय के लिए सूर्य को पूरी तरह ढक लेगा।

नासा के अनुसार पूर्ण सूर्य ग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, स्पेन के कुछ हिस्सों और पुर्तगाल के एक छोटे हिस्से से दिखाई देगा। उत्तरी अटलांटिक के कुछ हिस्सों से भी पूर्ण ग्रहण का नजारा देखा जा सकेगा।

यही वे इलाके होंगे जहां दिन में कुछ समय के लिए अंधेरा जैसा माहौल बन सकता है।

उत्तरी रूस में भी दिखेगा अद्भुत नजारा रूस का उत्तरी हिस्सा इस ग्रहण की पूर्णता वाली पट्टी में शामिल रहेगा। यहां चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढकता हुआ दिखाई देगा।

ग्रीनलैंड और आइसलैंड भी उन प्रमुख जगहों में हैं जहां लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण देख सकेंगे। यूरोप में स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों को भी इस खगोलीय घटना का पूरा नजारा देखने का मौका मिलेगा।

इन जगहों पर दिखेगा आंशिक सूर्य ग्रहण पूर्ण ग्रहण की पट्टी से बाहर रहने वाले कई इलाकों में सूर्य पूरी तरह नहीं छिपेगा। वहां चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्से को ढकता हुआ नजर आएगा।

यूरोप के बड़े हिस्से, उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के कई इलाकों में आंशिक सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। कनाडा और अमेरिका के उत्तरी हिस्सों के कुछ क्षेत्रों में भी ग्रहण का आंशिक चरण दिखाई देगा।

आंशिक ग्रहण में सूर्य का कुछ हिस्सा चमकता हुआ नजर आता है, जबकि बाकी हिस्सा चंद्रमा की वजह से ढका रहता है।

भारत में क्यों नहीं दिखेगा सूर्य ग्रहण? भारत में 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इसका कारण यह है कि ग्रहण की छाया का रास्ता भारत तक नहीं पहुंचेगा। इसके अलावा ग्रहण के समय भारत के ज्यादातर हिस्सों में रात रहेगी।

इसलिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, देहरादून, हल्द्वानी समेत भारत के किसी भी हिस्से से पूर्ण सूर्य ग्रहण का नजारा देखने को नहीं मिलेगा।

यानी भारत में लोग न तो सूर्य को पूरी तरह ढका हुआ देख पाएंगे और न ही आंशिक ग्रहण का नजारा दिखाई देगा।

दिन में अंधेरा क्यों हो जाता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्रमा की छाया पृथ्वी के जिस हिस्से पर पड़ती है, वहां सूर्य की रोशनी कुछ समय के लिए काफी कम हो जाती है।

पूर्ण ग्रहण वाले क्षेत्र में यह असर सबसे ज्यादा होता है। इसी वजह से दिन के समय आसमान में अंधेरा जैसा माहौल बन सकता है। सूर्य की बाहरी चमकदार परत भी दिखाई दे सकती है, जिसे कोरोना कहा जाता है।

हर जगह एक जैसा नहीं रहेगा ग्रहण सूर्य ग्रहण का नजारा इस बात पर निर्भर करता है कि कोई जगह ग्रहण की पट्टी के कितनी करीब है। पूर्णता की संकरी पट्टी में रहने वालों को पूरा सूर्य ग्रहण दिखता है।

इसके आसपास के बड़े इलाके में आंशिक ग्रहण दिखाई देता है। वहीं कुछ जगहों पर सूर्य और चंद्रमा की स्थिति ऐसी होती है कि वहां से ग्रहण दिखाई ही नहीं देता।

इसी वजह से 12 अगस्त को कहीं दिन में अंधेरा होगा, कहीं सूर्य का थोड़ा हिस्सा छिपेगा और भारत जैसे कई देशों में सामान्य दिन की तरह सूर्य दिखाई देगा।

भारत में सूतक को लेकर क्या स्थिति? भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस स्थान पर ग्रहण दिखाई नहीं देता, वहां सामान्य तौर पर सूतक काल मान्य नहीं माना जाता।

इसलिए भारत में 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण का सूतक मान्य नहीं होगा। सामान्य पूजा-पाठ और रोजमर्रा के काम किए जा सकते हैं। हालांकि अलग-अलग धार्मिक परंपराओं और पंचांगों में नियम अलग हो सकते हैं।

सूर्य ग्रहण देखते समय रखें सावधानी जिन देशों में ग्रहण दिखाई देगा, वहां इसे देखने के लिए आंखों की सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। सूर्य को सीधे देखने से आंखों को नुकसान पहुंच सकता है।

सामान्य सनग्लास से सूर्य ग्रहण देखना सुरक्षित नहीं माना जाता। इसके लिए प्रमाणित सोलर फिल्टर या विशेष चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए।

एक नजर में समझें पूर्ण सूर्य ग्रहण: ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, स्पेन के कुछ हिस्से और पुर्तगाल का छोटा हिस्सा।

आंशिक सूर्य ग्रहण: यूरोप के बड़े हिस्से, उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के कई हिस्से।

ग्रहण नहीं दिखेगा: भारत समेत वे क्षेत्र जहां ग्रहण के समय सूर्य दिखाई नहीं देगा या ग्रहण की छाया नहीं पहुंचेगी।

12 अगस्त का सूर्य ग्रहण 2026 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। भारत में इसका नजारा भले ही नहीं दिखेगा, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में यह साल की बड़ी खगोलीय घटनाओं में से एक रहेगा।