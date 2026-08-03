12 अगस्त सूर्य ग्रहण 2026: भारत में नहीं दिखेगा ग्रहण, फिर भी इन 4 राशियों को रहना होगा संभलकर, पंडित जी ने बताए उपाय
12 अगस्त 2026 को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा। यह भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। हालांकि, ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस ग्रहण का प्रभाव कुछ राशियों पर पड़ सकता है। जानें किन राशियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
Solar Eclipse 2026: साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगने जा रहा है। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यही वजह है कि भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ग्रहण का कोई असर नहीं होगा। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। भले ही यह भारत में नजर न आए, लेकिन ग्रहों की चाल में होने वाले बदलाव का असर राशियों पर पड़ता है। इसी वजह से कुछ राशियों के लोगों को इस दौरान थोड़ा संभलकर रहने की सलाह दी जाती है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के मुताबिक इस बार सिंह और कुंभ राशि के लोगों को सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं मेष और मकर राशि के लोगों को भी कुछ मामलों में सतर्क रहना चाहिए।
सिंह राशि
सिंह राशि वालों को इस समय गुस्से और जल्दबाजी से बचना चाहिए। नौकरी में किसी भी तरह का बड़ा फैसला सोच-समझकर लें। कारोबार में जोखिम उठाने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। परिवार के लोगों के साथ बेवजह बहस करने से बचें। सेहत को लेकर भी लापरवाही न करें।
कुंभ राशि
कुंभ राशि के लोगों को पैसों के लेन-देन में सावधानी रखने की जरूरत है। किसी की बातों में आकर निवेश करने से बचें। अगर कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहले अच्छी तरह विचार कर लें। यात्रा के दौरान भी सतर्क रहें। परिवार के साथ समय बिताएं और तनाव से दूर रहने की कोशिश करें।
मेष राशि
मेष राशि वालों को ग्रहण के आसपास जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचना चाहिए। काम पर पूरा ध्यान दें। किसी भी विवाद में पड़ने से बचें। खर्चों पर नियंत्रण रखें और बेवजह की चिंता न करें। धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो स्थिति आपके पक्ष में रहेगी।
मकर राशि
मकर राशि के लोगों को अपनी सेहत और काम दोनों पर ध्यान देने की जरूरत है। नौकरी और कारोबार में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है। पैसों से जुड़ा कोई बड़ा फैसला सोच-समझकर लें। परिवार के साथ तालमेल बनाए रखें और किसी भी बात को लेकर ज्यादा तनाव न लें।
क्या करें?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार ग्रहण के दिन भगवान सूर्य का स्मरण करना शुभ माना जाता है। सूर्य मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। जरूरतमंद लोगों को दान देना भी अच्छा माना गया है। ग्रहण के दौरान मन को शांत रखें और किसी के साथ बेवजह बहस करने से बचें।
सूतक को लेकर क्या है नियम?
क्योंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। हालांकि, ज्योतिष के अनुसार ग्रहण का प्रभाव राशियों पर पड़ सकता है। इसलिए जिन राशियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, उन्हें इस दौरान धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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