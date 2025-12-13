Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Solar Eclipse 2026 Surya Grahan Date timing impact on India Sutak kaal
क्या 2026 में सूर्य ग्रहण नजर आएगा? जानें कब लगेगा ग्रहण, भारत पर असर और सूतक काल

क्या 2026 में सूर्य ग्रहण नजर आएगा? जानें कब लगेगा ग्रहण, भारत पर असर और सूतक काल

संक्षेप:

Solar Eclipse 2026 Surya Grahan: ज्योतिष दृष्टि से ग्रहण एक अशुभ घटना मानी जाती है। ऐसी मान्यता है की ग्रहण का प्रभाव राशियों और व्यक्ति के जीवन पर भी देखने को मिलता है। ऐसे में ग्रहण लगने के दौरान कुछ बातों का खास ध्यान रखा जाता है।

Dec 13, 2025 09:56 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Solar Eclipse 2026 Surya Grahan: साल 2026 में दो सूर्य ग्रहण लगने जा रहे हैं। 2026 का वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा वहीं, साल का दूसरा सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। नए साल की शुरुआत होने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ज्योतिष दृष्टि से ग्रहण एक अशुभ घटना मानी जाती है। ऐसी मान्यता है की ग्रहण का प्रभाव राशियों और व्यक्ति के जीवन पर भी देखने को मिलता है। ऐसे में ग्रहण लगने के दौरान कुछ बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए जानते हैं नए साल 2026 में कब-कब लगेगा सूर्य ग्रहण और ग्रहण से जुड़ी कुछ डिटेल्स-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या 2026 में सूर्य ग्रहण नजर आएगा? जानें कब लगेगा ग्रहण, भारत पर असर और सूतक काल

आने वाले साल में 2 सूर्य ग्रहण लगने वाले हैं। नए साल का पहला सूर्य ग्रहण फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाएगा। ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य के सामने आ जाएगा। आकार में सूर्य से छोटा होने के कारण, चंद्र सूर्य को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएगा। सूर्य का बाहरी घेरा चमकीला और आग की अंगूठी की तरह दिखाई देगा। यह ग्रहण 17 फरवरी 2026 के दिन लगने वाला है।

read moreये भी पढ़ें:
गुरु, सूर्य, शनि की चाल करेगी कमाल, इन 3 राशियों के लिए 2026 लाएगा लाभ ही लाभ
2026 में केतु करेंगे सिंह से कर्क राशि में गोचर, इन राशियों पर रहेगी शुभ दृष्टि

साल का दूसरा सूर्य ग्रहण श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन लगने जा रहा है। यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से कवर कर लेता है। ऐसे में कुछ देर के लिए आसमान में अंधेरा छा जाएगा। यह ग्रहण 12 अगस्त 2026 के दिन लगने वाला है।

दोनों ही ग्रहण का भारत पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा और न ही सूतक काल मान्य होगा।

read moreये भी पढ़ें:
शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव 2026 में 3 राशियों पर, 2 राशियों पर रहेगी ढैया
राशिफल: 14 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा, पढें मेष राशि से लेकर मीन राशि का राशिफल?

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने