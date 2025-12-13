क्या 2026 में सूर्य ग्रहण नजर आएगा? जानें कब लगेगा ग्रहण, भारत पर असर और सूतक काल
Solar Eclipse 2026 Surya Grahan: साल 2026 में दो सूर्य ग्रहण लगने जा रहे हैं। 2026 का वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा वहीं, साल का दूसरा सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। नए साल की शुरुआत होने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ज्योतिष दृष्टि से ग्रहण एक अशुभ घटना मानी जाती है। ऐसी मान्यता है की ग्रहण का प्रभाव राशियों और व्यक्ति के जीवन पर भी देखने को मिलता है। ऐसे में ग्रहण लगने के दौरान कुछ बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए जानते हैं नए साल 2026 में कब-कब लगेगा सूर्य ग्रहण और ग्रहण से जुड़ी कुछ डिटेल्स-
आने वाले साल में 2 सूर्य ग्रहण लगने वाले हैं। नए साल का पहला सूर्य ग्रहण फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाएगा। ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य के सामने आ जाएगा। आकार में सूर्य से छोटा होने के कारण, चंद्र सूर्य को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएगा। सूर्य का बाहरी घेरा चमकीला और आग की अंगूठी की तरह दिखाई देगा। यह ग्रहण 17 फरवरी 2026 के दिन लगने वाला है।
साल का दूसरा सूर्य ग्रहण श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन लगने जा रहा है। यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से कवर कर लेता है। ऐसे में कुछ देर के लिए आसमान में अंधेरा छा जाएगा। यह ग्रहण 12 अगस्त 2026 के दिन लगने वाला है।
दोनों ही ग्रहण का भारत पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा और न ही सूतक काल मान्य होगा।
