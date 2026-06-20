क्या भारत में दिखेगा 2026 का आखिरी सूर्य ग्रहण?
Solar Eclipse 2026 Surya Grahan Date : इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण माना जा रहा है। अगस्त के महीने में साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण लगता है।
Solar Eclipse 2026 Surya Grahan Date : जल्द ही इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना मानी जाती है, जिसका असर देश, दुनिया से लेकर राशियों पर भी देखा जाता है। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। अगस्त के महीने में साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। इससे पहले फरवरी के महीने में सूर्य ग्रहण लगा था। ऐसे में आइए जानते हैं साल का आखिरी सूर्य ग्रहण किस तारीख को लगेगा, सूतक काल और अन्य जरूरी डिटेल्स के बारे में-
कब लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 2026?
ज्योतिष गणना के अनुसार, इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 के दिन लगने जा रहा है। हिन्दू पंचांग के अनुसार, साल का सखिरी सूर्य ग्रहण सावन मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन लगने वाला है।
क्या भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा?
नहीं, इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा।
सूतक काल कब से कब तक रहेगा?
जिन जगहों पर ग्रहण दिखाई देगा, वहां पर सूतक काल 12 घंटे पूर्व लग जाएगा।
सूर्य ग्रहण कहां दिखाई देगा?
इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यूरोप, और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा।
किस राशि में लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण?
इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कर्क राशि में लगने जा रहा है। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा हैं। वहीं, इस दौरान गुरु भी कर्क राशि में मौजूद रहने वाले हैं।
कैसे लगता है सूर्य ग्रहण?
जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। ऐसे में चंद्रमा सूर्य की रौशनी को पृथ्वी तक पहोचने से रोक देता है। इसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है।
सूर्य ग्रहण : सूतक काल के दौरान क्या नहीं करना चाहिए?
सूतक काल में वृद्ध और बीमार लोगों को छोड़ कर भोजन आदि करने से बचें। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को फल, सब्जी आदि काटने एवं नुकीली वस्तु का प्रयोग करने से बचना चाहिए।
सूर्य ग्रहण कब शुरू होगा?
इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण रात के समय 9 बजकर 04 मिनट से शुरू हो जाएगा, जिसका समापन 13 अगस्त को सुबह में 4 बजकर 25 मिनट पर होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा