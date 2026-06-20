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क्या भारत में दिखेगा 2026 का आखिरी सूर्य ग्रहण?

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Solar Eclipse 2026 Surya Grahan Date : इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण माना जा रहा है। अगस्त के महीने में साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण लगता है।

क्या भारत में दिखेगा 2026 का आखिरी सूर्य ग्रहण?

Solar Eclipse 2026 Surya Grahan Date : जल्द ही इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना मानी जाती है, जिसका असर देश, दुनिया से लेकर राशियों पर भी देखा जाता है। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। अगस्त के महीने में साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। इससे पहले फरवरी के महीने में सूर्य ग्रहण लगा था। ऐसे में आइए जानते हैं साल का आखिरी सूर्य ग्रहण किस तारीख को लगेगा, सूतक काल और अन्य जरूरी डिटेल्स के बारे में-

कब लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 2026?

ज्योतिष गणना के अनुसार, इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 के दिन लगने जा रहा है। हिन्दू पंचांग के अनुसार, साल का सखिरी सूर्य ग्रहण सावन मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन लगने वाला है।

क्या भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा?

नहीं, इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा।

सूतक काल कब से कब तक रहेगा?

जिन जगहों पर ग्रहण दिखाई देगा, वहां पर सूतक काल 12 घंटे पूर्व लग जाएगा।

सूर्य ग्रहण कहां दिखाई देगा?

इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यूरोप, और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा।

किस राशि में लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण?

इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कर्क राशि में लगने जा रहा है। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा हैं। वहीं, इस दौरान गुरु भी कर्क राशि में मौजूद रहने वाले हैं।

कैसे लगता है सूर्य ग्रहण?

जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। ऐसे में चंद्रमा सूर्य की रौशनी को पृथ्वी तक पहोचने से रोक देता है। इसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है।

सूर्य ग्रहण : सूतक काल के दौरान क्या नहीं करना चाहिए?

सूतक काल में वृद्ध और बीमार लोगों को छोड़ कर भोजन आदि करने से बचें। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को फल, सब्जी आदि काटने एवं नुकीली वस्तु का प्रयोग करने से बचना चाहिए।

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सूर्य ग्रहण कब शुरू होगा?

इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण रात के समय 9 बजकर 04 मिनट से शुरू हो जाएगा, जिसका समापन 13 अगस्त को सुबह में 4 बजकर 25 मिनट पर होगा।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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