Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Solar Eclipse: सिर्फ इतने मिनट का सूर्य ग्रहण, 12 अगस्त को क्या आसमान में होगा अंधेरा?

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Solar Eclipse 2026 Date Surya Grahan : कुछ देशों में इस ग्रहण को आसानी से देखा जा सकेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने से कुछ देशों में अंधेरा छा जाएगा। जानें सूर्य ग्रहण कब, किस देश में देखा जा सकेगा साथ ही सावन की पूजा पर प्रभाव -

Solar Eclipse 2026 Date Surya Grahan kaha lagega on 12 August effects on India Sawan Pooja
सावन में पूर्ण सूर्य ग्रहण

Solar Eclipse 2026 Date Surya Grahan: इस साल सावन के महीने में सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। पंचांग के अनुसार, 12 अगस्त 2026 के दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। यह सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। इस साल सावन में लगने वाला सूर्य ग्रहण सिंह राशि में लगेगा। कुछ देशों में इस ग्रहण को आसानी से देखा जा सकेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने से कुछ देशों में अंधेरा छा जाएगा। सूर्य ग्रहण लगने के घंटों पहले से ही सूतक काल लग जाता है। सूर्य ग्रहण को शुभ घटना के तौर पर नहीं देखा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण कब, कहां और किस देश में देखा जा सकेगा साथ ही सावन की पूजा पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव -

सावन में सिर्फ इतने मिनट का सूर्य ग्रहण, 12 अगस्त को क्या आसमान में होगा अंधेरा?

पूर्ण सूर्य ग्रहण किन देशों में दिखेगा?

12 अगस्त को एक पूर्ण सूर्य ग्रहण उत्तर-पश्चिमी स्पेन के गलिशिया से शुरू होकर पूर्व में बालेयारिक द्वीप समूह तक गुजरेगा। इसके अलावा, यह ग्रीनलैंड और आइसलैंड के पश्चिमी छोर से भी दिखाई देगा।

यह पूर्ण सूर्य ग्रहण स्पेन, पश्चिमी आइसलैंड, पुर्तगाल, उत्तरी रूस और ग्रीनलैंड से पूर्ण ग्रहण के रूप में दिखाई देगा।

आंशिक सूर्य ग्रहण कहां दिखेगा?

यूरोप के ज्यादातर हिस्सों, जैसे कनाडा और उत्तरी अमेरिका के कुछ इलाकों समेत कई अन्य जगहों पर आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा।

कैसे लगता है पूर्ण सूर्य ग्रहण?

पूर्ण सूर्य ग्रहण तब लगता है, जब चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पूरी तरह से रोक लेता है, जिससे पृथ्वी का एक हिस्सा अंधेरे में डूब जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण अमूमन तौर पर हर 18 महीने में लगता है।

पूर्ण ग्रहण या ‘टोटैलिटी' के समय, जब चंद्रमा सूरज को पूरी तरह से ढक लेता है, तो आसमान में अंधेरा छा जाता है। सूरज के वायुमंडल की बाहरी परत (जिसे कोरोना कहते हैं) आंखों से साफ दिखाई देने लगती है।

दूसरा पूर्ण सूर्य ग्रहण 2 अगस्त, 2027 को होगा, जो दक्षिणी स्पेन की सीमा वाले इलाकों, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों से दिखाई देगा।

कितने मिनट तक लगता है पूर्ण सूर्य ग्रहण?

पूर्ण सूर्य ग्रहण आमतौर पर कुछ ही मिनटों का होता है। नासा के अनुसार, ग्रहण के समय आपकी जगह के आधार पर, पूर्ण ग्रहण का समय ढाई मिनट से भी कम होगा।

12 अगस्त को क्या आसमान में होगा अंधेरा?

जिन देशों में सूर्य ग्रहण नजर आएगा, उन देशों में कुछ मिनट के लिए अंधेरा छा जाएगा।

सावन की पूजा पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव

12 अगस्त को लगने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखा जा सकेगा। इसलिए इसका प्रभाव सावन पूजा पर नहीं पड़ेगा।

ये भी पढ़ें:सावन में सूर्य ग्रहण, मकर, धनु समेत ये 5 राशियां रखें खास ख्याल
ये भी पढ़ें:क्या भारत में दिखेगा 2026 का आखिरी सूर्य ग्रहण?

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:जल्द लगेगा सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण, धरती पर इतने देर तक रहेगा अंधेरा
ये भी पढ़ें:घर पर रुद्राभिषेक कैसे करें, जानें सावन के पहले सोमवार पर रुद्राभिषेक का मुहूर्त
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Surya Grahan Solar Eclipse Time Surya Grahan Date And Time
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने