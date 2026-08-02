Solar Eclipse: सिर्फ इतने मिनट का सूर्य ग्रहण, 12 अगस्त को क्या आसमान में होगा अंधेरा?
Solar Eclipse 2026 Date Surya Grahan : कुछ देशों में इस ग्रहण को आसानी से देखा जा सकेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने से कुछ देशों में अंधेरा छा जाएगा। जानें सूर्य ग्रहण कब, किस देश में देखा जा सकेगा साथ ही सावन की पूजा पर प्रभाव -
Solar Eclipse 2026 Date Surya Grahan: इस साल सावन के महीने में सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। पंचांग के अनुसार, 12 अगस्त 2026 के दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। यह सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। इस साल सावन में लगने वाला सूर्य ग्रहण सिंह राशि में लगेगा। कुछ देशों में इस ग्रहण को आसानी से देखा जा सकेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने से कुछ देशों में अंधेरा छा जाएगा। सूर्य ग्रहण लगने के घंटों पहले से ही सूतक काल लग जाता है। सूर्य ग्रहण को शुभ घटना के तौर पर नहीं देखा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण कब, कहां और किस देश में देखा जा सकेगा साथ ही सावन की पूजा पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव -
सावन में सिर्फ इतने मिनट का सूर्य ग्रहण, 12 अगस्त को क्या आसमान में होगा अंधेरा?
पूर्ण सूर्य ग्रहण किन देशों में दिखेगा?
12 अगस्त को एक पूर्ण सूर्य ग्रहण उत्तर-पश्चिमी स्पेन के गलिशिया से शुरू होकर पूर्व में बालेयारिक द्वीप समूह तक गुजरेगा। इसके अलावा, यह ग्रीनलैंड और आइसलैंड के पश्चिमी छोर से भी दिखाई देगा।
यह पूर्ण सूर्य ग्रहण स्पेन, पश्चिमी आइसलैंड, पुर्तगाल, उत्तरी रूस और ग्रीनलैंड से पूर्ण ग्रहण के रूप में दिखाई देगा।
आंशिक सूर्य ग्रहण कहां दिखेगा?
यूरोप के ज्यादातर हिस्सों, जैसे कनाडा और उत्तरी अमेरिका के कुछ इलाकों समेत कई अन्य जगहों पर आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा।
कैसे लगता है पूर्ण सूर्य ग्रहण?
पूर्ण सूर्य ग्रहण तब लगता है, जब चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पूरी तरह से रोक लेता है, जिससे पृथ्वी का एक हिस्सा अंधेरे में डूब जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण अमूमन तौर पर हर 18 महीने में लगता है।
पूर्ण ग्रहण या ‘टोटैलिटी' के समय, जब चंद्रमा सूरज को पूरी तरह से ढक लेता है, तो आसमान में अंधेरा छा जाता है। सूरज के वायुमंडल की बाहरी परत (जिसे कोरोना कहते हैं) आंखों से साफ दिखाई देने लगती है।
दूसरा पूर्ण सूर्य ग्रहण 2 अगस्त, 2027 को होगा, जो दक्षिणी स्पेन की सीमा वाले इलाकों, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों से दिखाई देगा।
कितने मिनट तक लगता है पूर्ण सूर्य ग्रहण?
पूर्ण सूर्य ग्रहण आमतौर पर कुछ ही मिनटों का होता है। नासा के अनुसार, ग्रहण के समय आपकी जगह के आधार पर, पूर्ण ग्रहण का समय ढाई मिनट से भी कम होगा।
12 अगस्त को क्या आसमान में होगा अंधेरा?
जिन देशों में सूर्य ग्रहण नजर आएगा, उन देशों में कुछ मिनट के लिए अंधेरा छा जाएगा।
सावन की पूजा पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव
12 अगस्त को लगने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखा जा सकेगा। इसलिए इसका प्रभाव सावन पूजा पर नहीं पड़ेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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