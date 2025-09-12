Solar eclipse: इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, इस सूर्यग्रहण में क्या दान करें

surya Grahan mein kya daan 2025:इस बार 2025 में आखिरी सूर्यग्रहण लग रहा है। यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 21 सितंबर को रात में 10:59 बजे शुरू होगा। सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं है, इसलिए इस दौरा स्नान और साफ -सफाई के नियम लागू नहीं होंगे।

इस बार 2025 में आखिरी सूर्यग्रहण लग रहा है। यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 21 सितंबर को रात में 10:59 बजे ग्रहण शुरू होकर देर रात 03:23 बजे के लगभग तक चलेगा। भारत में यह दिखाई नहीं देगा। इस ग्रहण का सूतक काल नहीं माना जाएगा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है, जिससे पृथ्वी पर सूर्य पूरी तरह या आंशिक रूप से दिखाई नहीं देता है। इसलिए भारत में सूर्य ग्रहण का कोई नियम नहीं माना जाएगा। इसका धार्मिक प्रभाव नहीं होगा, लेकिन सूर्य ग्रहण से जुड़ा दान कर सकते हैं। यह दक्षिण प्रशांत क्षेत्र से दिखाई देगा, जिसमें न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका के कुछ हिस्से शामिल हैं।

इन चीजों का करें दान सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं है, इसलिए इस दौरा स्नान और साफ -सफाई के नियम लागू नहीं होंगे। अपनी श्रद्धा अनुसार आप दान कर सकते हैं। इससे ज्योतिषिय प्रभाव कम होंगे। दान के लिए आप गरीब लोगों को चना, गेहूं, गुड़ और दाल का दान कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है, इससे ग्रहण का अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ता है। इसके अलावा आप इस दिन केले, बेसन के लड्डू और पेड़े का भी दान कर सकते हैं। करियर में तरक्की के लिए नींबू और पके पपीते का दान कर सकते हैं। दूध और चावल का भी दान कर सकते हैं।

सूर्य ग्रहण कहां दिखेगा 21 सितंबर को होने वाले सूर्य ग्रहण, नासा के अनुसार दक्षिणी गोलार्ध - ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर में दिखाई देगा। नासा के अनुसार, रविवार, 21 सितंबर, 2025 को चंद्रमा की कक्षा के अवरोही नोड पर आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। यह 2025 का आखिरी ग्रहण है।