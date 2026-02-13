Hindustan Hindi News
17 फरवरी को लगने वाला सूर्यग्रहण ज्योतिष में खास, 64 साल पहले बने थे सेम संयोग, जानें प्रभाव और कहां दिखेगा ग्रहण

Feb 13, 2026 12:08 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
surya grahan kab lagega 2026:इस साल का पहला सूर्यग्रहण 17 फरवरी को लगने वाला है। आपको बता दें कि यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें सूर्य ग्रहण के समय रिंग ऑफ फायर की तरह दिखेगा। 

इस साल का पहला सूर्यग्रहण 17 फरवरी को लगने वाला है। आपको बता दें कि यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें सूर्य ग्रहण के समय रिंग ऑफ फायर की तरह दिखेगा। ये तो इसकी खगोलीय खासियत है, लेकिन ज्योतिषिय दृष्टि से देखा जाए, तो इस साल 17 फरवरी को लगने वाला सूर्य ग्रहण बहुत खास है। कई ग्रहों के संयोग इसे और भी खास बना रहे हैं, इसका कई राशियों पर असर भी होगा। धार्मिक स्थिति दृष्टि से देखा जाए तो इस ग्रहण का कोई असर भारत में नहीं होगा। क्योंकि भारत में ग्रहण नहीं दिख रहा है। यहां हम जानते हैं, क्यों खास है फरवरी 17 को लगने वाला सूर्य ग्रहण

कितने समय तक दिखेगा और कब और कहां दिखेगा सूर्य ग्रहण

साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। इस ग्रहण और उसके प्रभाव को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं। मगर, बड़ी बात ये है कि ये ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं। ग्रहण बर्फीले देशों में रहेगा। ग्रहण दोपहर 3 बजकर 26 मिनट से शुरू होकर शाम 7 बजकर 57 मिनट तक रहेगा। इस ग्रहण में चंद्रमा धरती से थोड़ा दूर होगा, यही वजह है कि इस सूर्य ग्रहण में रिंग ऑफ फायर का नजारा रहेगा। इसमें चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएगा, जिससे सूर्य चमकती हुई रिंग की तरह दिखेगा। कई क्षेत्रों में यह आंशिक सूर्य ग्रहण दिखेगा, जैसे साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, पैसेफिक, इंडियन ओसियन, अंटार्कटिका में यह आंशिक सूर्य ग्रहण दिखेगा।

ज्योतिषिय दृष्टि से क्यों खास और दुर्लभ है यह ग्रहण

ज्योतिषियों की मानें तो यह ग्रहण बेहद खास है, क्योंकि इस दौरान सूर्य कुंभ राशि में राहु के साथ युति में रहेगा। शनि और कुंभ और राहु तीनों एक साथ एक राशि में रहेगें। ऐसा सूर्य ग्रहण बेहद दुर्लभ योग में हो रहा है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार, जब अमावस्या मंगलवार को हो और चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में, तब ये संयोग कला, लेखन, साधना और अध्यात्म के लिए काफी शुभ माना जाता है। 64 साल बाद ऐसा योग बन रहा है। आखिरी बार 1962 में ऐसा हुआ था। इस बार भी सूर्य और राहु कुंभ में और चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में रहेगा। ये योग असर को और गहरा बना देता है।

सूर्य ग्रहण को लेकर ना रखें कोई कंफ्यूजन

इस सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों में कंफ्यूजन बनी हुई है कि इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, तो आफको बता दें कि इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। भारत में यह ग्रहण नहीं दिखेगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी नहीं माना जाएगा। इसका असर मंदिरों और पूजा पर भी नहीं होगा।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

