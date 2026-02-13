17 फरवरी को लगने वाला सूर्यग्रहण ज्योतिष में खास, 64 साल पहले बने थे सेम संयोग, जानें प्रभाव और कहां दिखेगा ग्रहण
surya grahan kab lagega 2026:इस साल का पहला सूर्यग्रहण 17 फरवरी को लगने वाला है। आपको बता दें कि यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें सूर्य ग्रहण के समय रिंग ऑफ फायर की तरह दिखेगा।
इस साल का पहला सूर्यग्रहण 17 फरवरी को लगने वाला है। आपको बता दें कि यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें सूर्य ग्रहण के समय रिंग ऑफ फायर की तरह दिखेगा। ये तो इसकी खगोलीय खासियत है, लेकिन ज्योतिषिय दृष्टि से देखा जाए, तो इस साल 17 फरवरी को लगने वाला सूर्य ग्रहण बहुत खास है। कई ग्रहों के संयोग इसे और भी खास बना रहे हैं, इसका कई राशियों पर असर भी होगा। धार्मिक स्थिति दृष्टि से देखा जाए तो इस ग्रहण का कोई असर भारत में नहीं होगा। क्योंकि भारत में ग्रहण नहीं दिख रहा है। यहां हम जानते हैं, क्यों खास है फरवरी 17 को लगने वाला सूर्य ग्रहण
कितने समय तक दिखेगा और कब और कहां दिखेगा सूर्य ग्रहण
साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। इस ग्रहण और उसके प्रभाव को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं। मगर, बड़ी बात ये है कि ये ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं। ग्रहण बर्फीले देशों में रहेगा। ग्रहण दोपहर 3 बजकर 26 मिनट से शुरू होकर शाम 7 बजकर 57 मिनट तक रहेगा। इस ग्रहण में चंद्रमा धरती से थोड़ा दूर होगा, यही वजह है कि इस सूर्य ग्रहण में रिंग ऑफ फायर का नजारा रहेगा। इसमें चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएगा, जिससे सूर्य चमकती हुई रिंग की तरह दिखेगा। कई क्षेत्रों में यह आंशिक सूर्य ग्रहण दिखेगा, जैसे साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, पैसेफिक, इंडियन ओसियन, अंटार्कटिका में यह आंशिक सूर्य ग्रहण दिखेगा।
ज्योतिषिय दृष्टि से क्यों खास और दुर्लभ है यह ग्रहण
ज्योतिषियों की मानें तो यह ग्रहण बेहद खास है, क्योंकि इस दौरान सूर्य कुंभ राशि में राहु के साथ युति में रहेगा। शनि और कुंभ और राहु तीनों एक साथ एक राशि में रहेगें। ऐसा सूर्य ग्रहण बेहद दुर्लभ योग में हो रहा है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार, जब अमावस्या मंगलवार को हो और चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में, तब ये संयोग कला, लेखन, साधना और अध्यात्म के लिए काफी शुभ माना जाता है। 64 साल बाद ऐसा योग बन रहा है। आखिरी बार 1962 में ऐसा हुआ था। इस बार भी सूर्य और राहु कुंभ में और चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में रहेगा। ये योग असर को और गहरा बना देता है।
सूर्य ग्रहण को लेकर ना रखें कोई कंफ्यूजन
इस सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों में कंफ्यूजन बनी हुई है कि इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, तो आफको बता दें कि इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। भारत में यह ग्रहण नहीं दिखेगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी नहीं माना जाएगा। इसका असर मंदिरों और पूजा पर भी नहीं होगा।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां