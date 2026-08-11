पूर्ण सूर्य ग्रहण हरियाली अमावस्या के दिन, पितरों का तर्पण और अमावस्या स्नान दान कब होगा?
12 अगस्त को पूर्ण सूर्य ग्रहण है। इस दिन सावन मास की हरियाली अमावस्या है, तो इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण कैसे किया जाएगा। यहां पढ़ें
12 अगस्त को पूर्ण सूर्य ग्रहण लग रहा है। इस सूर्य ग्रहण को देखने के लिए दुनिया भर में इंतजार हो रहा है। दरअसल कई देशों में खासकर यूरोप में कई साल बाद ऐसा पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, यहां 1999 के बाद से पूर्ण ग्रहण नहीं हुआ। इसी को लेकर लोग इंतजार में हैं। लेकिन भारत में ग्रहण को लेकर धार्मिक और ज्योतिषिय असर भी देखा जाता हैं। धार्मिक का मतलब है कि ग्रहण अमावस्या पर होगा तो इस दिन पूजा पाठ आदि पर रोक रहेगी या नहीं। मंदिरों के कपा ट और सूतक काल का विशेष ध्यान दिया जाता है। कल हरियाली अमावस्या है। इस दिन पितरों के लिए दान, स्नान और तर्पण आदि किया जाता है। इसलिए इस दिन सूर्यग्रहण को लेकर लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति है तो आपकी कंफ्यूजन यहां दूर किए देते हैं। आइए यहां पढ़ें अमावस्या पर क्या और कैसे करें पितरों का तर्पण
कब लग रहा है सूर्यग्रहण
भारत के समय के अनुसार ग्रहण तब लग रहा है जब भारत में रात हो रही होगी। भारत के समय के अनुसार ग्रहण रात 9 बजे लगेगा और अगले दिन 13 अगस्त को तड़के 4.25 पर समाप्त भी हो जाएगा। भारत में इस समय रात हो रही होगी, इसलिए इस ग्रहण का कोई असर भारत में नहीं होगा। ऐसे में आप आसानी से अमावस्या तिथि पर सुबह पितरों का तर्पण और स्नान दान कर सकते हैं।
कब है सावन मास की अमावस्या
सावन मास की अमावस्या 12 अगस्त बुधवार को मनाई जाएगी, दअसल इस बार त्रयोदशी तिथि का लोप है, 11 अगस्त को चतुर्दशी तिथि और 12 अगस्त को अमावस्या तिथि है। सनातन परंपरा में हरियाली अमावस्या तिथि को पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध और दान-पुण्य के लिए विशेष माना गया है।
सावन मास की अमावस्या इस दिन है तो शिव भगवान की पूजा का खास महत्व होगा। इस दिन किसी पवित्र नदी में सुबह स्नान करें, पितरों के लिए दान करें, इसमें वस्त्र, भोजन आदि कर सकते हैं। सुबह स्नान कर पितरों का स्मरण करेंगे और उनकी आत्मा की शांति के लिए जल, तिल और कुश से तर्पण करेंगे। धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या के दिन श्रद्धापूर्वक पितरों का तर्पण और दान करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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