Solar Eclipse: 12 अगस्त को पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखेंगे 3 रंग, जान लें क्यों खास है यह ग्रहण?
Surya Grahan August 2026: अगस्त में साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण के समय तीन रंग नजर आएंगे, जानें इनका इशारा और भारत में कितने से शुरू होगा ग्रहण।
Surya Grahan 12 August 2026 Timings and Visibility in India: साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को सावन अमावस्या पर लगेगा। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि पर ही लगता है। जिस समय यह ग्रहण घटित होगा उस समय भारत में रात होगी, जिसके कारण यह नजर नहीं आएगा। भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखने के कारण इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन इस ग्रहण को मुख्य रूप से ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, उत्तरी रूप और आर्कटिक क्षेत्र में देखा जाएगा। इन जगहों पर यह ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। खगोलीय जानकारों के अनुसार, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तब ग्रहण के समय तीन रंग नजर आते हैं। चंद्रमा द्वारा सूर्य पूरी तरह से ढक जाने पर बीच का हिस्सा काला और उसके आसपास का बाहरी हिस्सा चांदी की तरह सफेद या धूसर रंग का नजर आता है। ग्रहण के समय चारों ओर का आसमान नीले रंग से बदलकर गहरे नीले, काले या धुंधले (गोधूलि) रंग का हो जाता है। जानें पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाले रंगों का संकेत।
12 अगस्त को सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाले 3 रंगों का संकेत:
1. काले रंग का संकेत:
हिंदू धर्म में काला रंग शक्ति और रहस्य का प्रतीक माना जाता है। यह अधिकार और गंभीरता को भी दर्शाता है। ज्योतिष के अनुसार यह न्याय देवता शनि देव का प्रिय रंग है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय काला रंग का गहरा घेरा किसी छिपे हुए सच के सामने आने, कर्मों के सुधार या किसी चक्र के खत्म होने का संकेत देता है।
2. सफेद (चांदी की तरह) रंग का संकेत:
हिंदू धर्म में सफेद रंग मुख्य रूप से शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। सफेद रंग को कोरे कागज की तरह किसी नई शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। ग्रहण के चारों ओर दिखने वाली चांदी जैसी सफेद चमक को स्पष्टता और सुरक्षा का प्रतीक भी माना जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह पहले की उलझनें धीरे-धीरे दूर होने का संकेत देता है। यह उन लोगों की भी मदद कर सकता है जो जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं।
3. गहरे नीले रंग का संकेत:
ज्योतिष शास्त्र में गहरा नीला रंग विश्वास, बुद्धिमत्ता और स्थिरता के साथ गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। यह रंग संकेत देता है कि अगर आप भी फैसला लेने वाले हैं तो पहले अच्छे से सोच-विचार करना या मन का आराम करना जरूरी है। किसी भी कार्य में बाधा आने पर धैर्य के साथ प्लानिंग बनाकर आगे बढ़ने का संकेत देता है।
भारत में 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण कितने बजे शुरू होगा:
भारतीय समयानुसार यह ग्रहण रात को 11 बजकर 17 मिनट पर प्रारंभ होगा और अगले दिन सुबह 04 बजकर 25 मिनट पर समाप्त होगा। रात के समय सूर्य ग्रहण लगने के कारण भारत में इसका प्रभाव मान्य नहीं होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान