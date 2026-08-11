कल सूर्य ग्रहण भी और टूटते तारे का नजारा भी, जान लें भारत में ग्रहण का समय और क्या पड़ेगा प्रभाव
12 august 2026 grahan time in india: 12 अगस्त को आसमान में दुर्लभ नजारे देखने को मिलेंगे। खगोलीय घटनाओं में दिलचस्पी रखने वालों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार है। जानें 12 अगस्त को भारत में कब शुरू होगा ग्रहण और दिखेगा या नहीं।
Surya Grahan 2026 Kitne baje se kitne baje tak lagega: 12 अगस्त 2026 का दिन खगोलीय घटनाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिन और रात के समय इस दिन अनोखे खगोलीय नजारे आसमान में देखने को मिलेंगे, जिन्हें आमतौर पर नहीं देखा जाता है। इस दिन आसमान में दुर्लभ नजारा दिखने के साथ बुध, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून एक कतार में नजर आएंगे। रात के समय उल्का वर्षा अपने चरम पर होगी। जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में टूटते तारे भी कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के कारण आसमान में अंधेरा होने के कारण उल्का वर्षा का साफ नजारा देखा जा सकेगा। हरियाली अमावस्या पर लगने वाला सूर्य ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लगेगा। यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। साल 1999 के बाद पहली बार स्पेन की मुख्य भूमि पर यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य अस्त होने से पहले उत्तरी स्पेन में नजर आएगा। इस सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में सवाल है कि यह सूर्य ग्रहण कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा। भारत में दिखेगा या नहीं। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण से जुड़ी जरूरी बातें।
सूर्य ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक है:
यह सूर्य ग्रहण 12-13 अगस्त की रात को होगा। भारतीय समयानुसार, यह सूर्य ग्रहण रात 09 बजकर 04 मिनट पर प्रारंभ होगा और 13 अगस्त को देर रात 01 बजकर 27 मिनट पर समाप्त होगा। ग्रहण का चरम या पीक 12 अगस्त की रात 11 बजकर 16 मिनट पर होगा।
सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं:
यह सूर्य ग्रहण जिस समय भारत में शुरू होगा, उस समय रात होगी और सूर्य क्षितिज से नीचे होगा। इसलिए यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखा जा सकेगा। इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल और उसके नियम भी मान्य नहीं होंगे। आमतौर पर सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले से शुरू हो जाता है। सूतक काल के दौरान शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक होती है। इस दौरान मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं।
दिन में होगी 'रात' और गिरेगा तापमान:
यह सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से आइसलैंड और ग्रीनलैंड में देखा जाएगा। ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य का करीब 95-100 प्रतिशत तक का हिस्सा ढक लेगा। जिससे दिन में ही रात यानी अंधेरे जैसा महसूस होगा। इस समय पक्षी शांत हो जाएंगे। तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे-जैसे यह सूर्य ग्रहण समापन की ओर बढ़ेगा, वैसे-वैसे आसमान साफ हो जाएगा और तापमान में भी थोड़ी वृद्धि हो सकती है।
खुली आंखों से देख सकेंगे टूटते तारे:
इस दिन आसमान में रात के समय बहुत सारे टूटते तारों को खुली आंखों से देखा जा सकेगा। उल्का पिंडों यानी टूटते तारों का अद्भुत नजारा शाम होते ही दिखने लगेगा। अगर आप इन नजारों को स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं तो किसी ऐसे स्थान को चुने जहां आसमान साफ हो और आसपास ज्यादा रोशनी नहीं हो। दूरबीन की मदद से यह नजारा एकदम साफ देखा जा सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान