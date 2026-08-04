Surya grahan: मेष राशि पर सूर्य ग्रहण का क्या रहेगा असर, शानि साढ़ेसाती भी है परेशानी का कारण?
Mesh Rashi surya grahan rashifal in hindi: मेष राशि पर इस समय शनि की साढ़ेसाती चल रही है। अब 12 अगस्त से सूर्य ग्रहण का नकारात्मक असर भी होगा। जानें क्या होगा इस राशि के साथ
Surya grahan ka Mesh Rashi par asar: मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती शुरू हो चुकी है। लेकिन अब इस साल का दूसरा ग्रहण हरियाली अमावस्या पर लग रहा है। अमावस्या के दिन लगने वाला ग्रहण कई राशियों के लिए दिक्कत वाला होगा। कई राशियों के लिए इसके कारण असर होंगे। कुछ राशियों पर सूर्य ग्रहण अच्छा तो कुछ राशियों पर सूर्य ग्रहण का नकारात्मक असर होगा। आज हम मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि पर 12 अगस्त से सूर्य ग्रहण का असर भी होगा, ऐसे में इस राशि के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी और इस राशि को परेशानी झेलनी होंगी। इसी को लेकर हमने ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय से बात कि जिन्होंनी बताया कि सूर्य ग्रहण और पहले से शनि साढ़ेसाती झेल रही इस राशि के लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
करियर में थोड़ा संभलकर
मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है,ऐसे में इस राशि को सूर्य ग्रहण के बाद भी थोड़ा संभलकर रहना होगा। आपका कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना है, कोशिश करें कि इस समय कोई फैसला ले ही नहीं। जो लोग थोड़ा क्रिएटिव हैं, वो लोग कुछ नया करने की सोचें, लेकिन अमल अभी ना करें। आपकी प्लानिंग इस समय फेल हो सकती हैं, इसलिए करियर में आपको थोड़ा संभलकर रहना होगा।
मेष राशि वाले मानसिक तौर पर हो सकते हैं परेशान
नौकरी, रिश्तों और धन के कारण आप काफी हद तक इस समय मानसिक तौर पर परेशान हो सकते हैं। आपका तनाव का लेवल बढ़ सकता है। लेकिन आपको सकारात्मक रहना है। चीजों को खराब ना करें। खुशियां चाहते हैं तो अपने बल पर काम करें और किसी से उम्मीद ना रखें। आपको जो करना है अपनेसे करना है। कोशिश करें कि पॉजिटिव रहें और मानसिक तौर पर थोड़ा शांत रहने की कोशिश करें, इससे चीजें थोड़ा राहत देंगी।
रिश्तों में भी अलगाव
मेष राशि को मानसिक तौर पर ध्यान देना होगा। संतान के साथ संबंध, प्रेम की स्थिति में थोड़ा ध्यान होगा। नए प्रेम में जा रहे हैं तो आपके लिए अभी सही समय नहीं हैं। रिश्तों में चाहते हैं कि खराब असर ना पड़े तो समझदारी से काम लें? बातचीत और समझदारी बनाए रखें। इससे ही आप गलतफहमियों से बच सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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