साल 2027 में लगेंगे 5 ग्रहण, 2 अगस्त को होगा पूर्ण सूर्य ग्रहण; जानें भारत में कब-कब दिखेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण
साल 2027 में कुल 5 ग्रहण लगेंगे, जिनमें 2 सूर्य ग्रहण और 3 चंद्र ग्रहण शामिल हैं। पहला सूर्य ग्रहण 6 फरवरी को लगेगा, जबकि 2 अगस्त को साल का पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। भारत में 6 फरवरी का सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन 2 अगस्त को आंशिक सूर्य ग्रहण का नजारा देखा जा सकेगा।
साल 2027 में कुल पांच ग्रहण लगेंगे। इनमें दो सूर्य ग्रहण और तीन चंद्र ग्रहण शामिल हैं। साल का पहला ग्रहण फरवरी में लगेगा। इसके बाद जुलाई और अगस्त में भी ग्रहण की स्थिति बनेगी। खास बात यह है कि 2 अगस्त को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा। इस दौरान दुनिया के कुछ हिस्सों में दिन में कुछ देर के लिए अंधेरा छा जाएगा। भारत में यह ग्रहण आंशिक रूप से दिखाई देगा। ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं। मसलन, ग्रहण किस तारीख को लगेगा, भारत में दिखाई देगा या नहीं और सूतक काल कब से शुरू होगा। ऐसे में नए साल की शुरुआत से पहले ही साल 2027 के ग्रहणों की तारीखें जान लेना जरूरी है।
साल 2027 में लगने वाले 5 ग्रहणों का आपकी राशि और जीवन पर क्या असर पड़ेगा? क्या ग्रहण के दौरान सूतक काल के नियमों का पालन करना जरूरी होगा? अपनी राशि और जन्मकुंडली के अनुसार ग्रहण का प्रभाव जानने के लिए लाइव हिन्दुस्तान के पंडित जी से फ्री चैट करें।
आइए जानते हैं पूरे साल कब-कब सूर्य और चंद्र ग्रहण लगेंगे-
6 फरवरी 2027: साल का पहला सूर्य ग्रहण
साल 2027 का पहला ग्रहण 6 फरवरी को लगेगा। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। इस दौरान चंद्रमा सूर्य के सामने आ जाएगा, लेकिन सूर्य को पूरी तरह नहीं ढक पाएगा। ऐसे में सूर्य के चारों ओर चमकदार छल्ले जैसी आकृति दिखाई देगी। इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में रहने वाले लोग इसे नहीं देख पाएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देने पर यहां सूतक काल भी मान्य नहीं होगा।
21 फरवरी 2027: साल का पहला चंद्र ग्रहण
फरवरी में ही साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगेगा। यह उपच्छाया चंद्र ग्रहण होगा। इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी की बाहरी छाया से होकर गुजरेगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण की तरह चंद्रमा पूरी तरह लाल या अंधेरा नहीं दिखाई देगा। उसकी चमक में हल्का बदलाव नजर आ सकता है। इस तरह के ग्रहण को सामान्य आंखों से पहचानना भी मुश्किल हो सकता है। भारत में इसकी दृश्यता स्थानीय समय और चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करेगी। धार्मिक मान्यताओं में उपच्छाया चंद्र ग्रहण के सूतक को लेकर अलग-अलग परंपराएं हैं।
18 जुलाई 2027: जुलाई में लगेगा चंद्र ग्रहण
जुलाई में भी चंद्र ग्रहण की स्थिति बनेगी। 18 जुलाई को उपच्छाया चंद्र ग्रहण लगेगा। इस दौरान पृथ्वी की हल्की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी। हालांकि, इसका असर इतना हल्का होगा कि चंद्रमा की चमक में बदलाव आसानी से नजर नहीं आएगा। यह ग्रहण भी भारत में देखने को लेकर खास स्थिति नहीं बनाएगा। ऐसे में इसे देखने के लिए लोगों को स्थानीय दृश्यता की जानकारी जरूर देखनी चाहिए।
2 अगस्त 2027: लगेगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण
अगस्त में साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा। 2 अगस्त 2027 को पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। यह इस साल की सबसे खास खगोलीय घटनाओं में शामिल रहेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है। कुछ समय के लिए सूर्य की रोशनी रुक जाती है और दिन में अंधेरा जैसा माहौल बन जाता है। यह ग्रहण स्पेन, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। भारत में यह आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में नजर आएगा। यानी यहां सूर्य का कुछ हिस्सा चंद्रमा से ढका दिखाई देगा।
17 अगस्त 2027: साल का आखिरी चंद्र ग्रहण
साल का आखिरी ग्रहण 17 अगस्त को लगेगा। यह उपच्छाया चंद्र ग्रहण होगा। इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी की बाहरी छाया से होकर गुजरेगा। इस ग्रहण में भी चंद्रमा की चमक में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसके साथ ही साल 2027 के पांचों ग्रहण पूरे हो जाएंगे।
साल 2027 के ग्रहणों की पूरी तारीखें
- 6 फरवरी 2027 – वलयाकार सूर्य ग्रहण
- 21 फरवरी 2027 – उपच्छाया चंद्र ग्रहण
- 18 जुलाई 2027 – उपच्छाया चंद्र ग्रहण
- 2 अगस्त 2027 – पूर्ण सूर्य ग्रहण
- 17 अगस्त 2027 – उपच्छाया चंद्र ग्रहण
ग्रहण के दौरान सूतक काल कब मान्य होगा?
हिंदू धर्म में सूर्य और चंद्र ग्रहण से पहले सूतक काल की मान्यता है। आमतौर पर सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक शुरू माना जाता है। हालांकि, यह धार्मिक मान्यता ग्रहण की दृश्यता और स्थानीय पंचांग पर निर्भर करती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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