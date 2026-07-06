Eclipse 2026: अगस्त में 16 दिन के अंदर लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण, जानें किन राशियों को रहना होगा सतर्क
Eclipse 2026: अगस्त 2026 में 16 दिन के भीतर दो ग्रहण पड़ेंगे। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण और 27-28 अगस्त की रात चंद्र ग्रहण लगेगा। दोनों ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा। ज्योतिष के अनुसार इस ग्रहण से कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता होगी।
अगस्त 2026 का महीना ज्योतिष के लिहाज से खास रहने वाला है। इस महीने 16 दिन के अंदर दो ग्रहण पड़ेंगे। पहला सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगेगा। इसके बाद 27 और 28 अगस्त की रात चंद्र ग्रहण होगा। दोनों ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे। इसलिए यहां सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। हालांकि ज्योतिष में ग्रहण को सिर्फ दिखाई देने से नहीं, बल्कि ग्रहों की स्थिति से भी जोड़कर देखा जाता है।
ग्रहण को क्यों माना जाता है खास?
ज्योतिष के अनुसार सूर्य आत्मविश्वास, पद और सम्मान का कारक है। वहीं चंद्रमा मन और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रहण के समय राहु और केतु की स्थिति भी अहम होती है। ऐसे में कई लोगों के जीवन में छोटे-बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इसका असर हर व्यक्ति की कुंडली के अनुसार अलग-अलग होता है।
इन देशों में दिखेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण
12 अगस्त को लगने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण का रास्ता ग्रीनलैंड, आइसलैंड और उत्तरी स्पेन से होकर गुजरेगा। इन इलाकों में रहने वाले लोग सूर्य को पूरी तरह ढका हुआ देख सकेंगे। इसके अलावा यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के कई हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। खगोल विज्ञान से जुड़े लोगों का मानना है कि यह ग्रहण साल 2026 की सबसे बड़ी खगोलीय घटनाओं में से एक होगा।
किन देशों में दिखेगा चंद्र ग्रहण?
27 और 28 अगस्त को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण उत्तर और दक्षिण अमेरिका के अधिकांश हिस्सों, यूरोप और अफ्रीका के कई देशों में देखा जा सकेगा। इन क्षेत्रों में लोग चंद्रमा को पृथ्वी की छाया में जाते हुए देख पाएंगे।
इन राशियों को रहना पड़ सकता है थोड़ा संभलकर
सिंह राशि: काम में जल्दबाजी करने से बचें। किसी भी बड़े फैसले से पहले सोच-विचार जरूर करें।
कुंभ राशि: रिश्तों और पार्टनरशिप के मामलों में धैर्य रखें। छोटी बातों को लेकर बहस से बचना बेहतर रहेगा।
कर्क राशि: मन थोड़ा परेशान रह सकता है। खर्च भी बढ़ सकते हैं। इसलिए पैसों का हिसाब रखकर चलें।
मकर राशि: नौकरी और कारोबार में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। नए काम की शुरुआत सोच-समझकर करें।
इन राशियों को मिल सकते हैं नए मौके
मेष, मिथुन, तुला और धनु राशि के लोगों को करियर और कारोबार में नए मौके मिल सकते हैं। लंबे समय से रुका कोई काम आगे बढ़ सकता है। मेहनत का अच्छा नतीजा मिलने की भी उम्मीद है।
ग्रहण के समय क्या करें?
ज्योतिष में ग्रहण के दौरान भगवान का ध्यान, मंत्र जाप और दान करना शुभ माना जाता है। वहीं बेवजह की बहस, गुस्से और नकारात्मक सोच से दूर रहने की सलाह दी जाती है। जिन जगहों पर ग्रहण दिखाई नहीं देता, वहां सूतक काल मान्य नहीं माना जाता।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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