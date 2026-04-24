Sita Navami 2026 : सीता नवमी कल, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, उपाय से लेकर सबकुछ
हिंदू धर्म में सीता नवमी का विशेष महत्व होता है। इसको जानकी नवमी भी कहा जाता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर माता सीता का प्राकट्य हुआ था। हर साल इसी दिन माता सीता का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। इस साल सीता नवमी 25 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी।
हिंदू धर्म में सीता नवमी का विशेष महत्व होता है। इसको जानकी नवमी भी कहा जाता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर माता सीता का प्राकट्य हुआ था। हर साल इसी दिन माता सीता का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। इस साल सीता नवमी 25 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, त्रेता युग में इसी दिन माता सीता राजा जनक को भूमि से प्राप्त हुई थीं। इसलिए इस दिन को उनके अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। खास बात यह है कि यह पर्व राम नवमी के करीब एक महीने बाद आता है और दोनों का विशेष महत्व है।
अबूझ मुहूर्त का संयोग-
पंचांग के अनुसार इस बार सीता नवमी के दिन स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त भी बन रहा है। ऐसे दुर्लभ योग में पूजा-पाठ करना विशेष फल देने वाला माना जाता है। रामायण में भी एक प्रसंग मिलता है कि राजा जनक के समय मिथिला में भीषण अकाल पड़ा था। तब ऋषियों के कहने पर यज्ञ कराया गया। उसी दौरान भूमि की खुदाई में माता सीता का प्राकट्य हुआ था।
राम नवमी जैसा ही महत्व- जैसे राम नवमी को शुभ और फलदायी पर्व माना जाता है, वैसे ही सीता नवमी का भी विशेष स्थान है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्रीराम को विष्णु और माता सीता को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इस दिन यदि दोनों की एक साथ पूजा की जाए तो घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है।
पूजा विधि- सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनें। पूजा के स्थान को साफ करें और वहां भगवान श्रीराम और माता सीता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद जल से आचमन करें और संकल्प लें कि आप श्रद्धा से व्रत और पूजा कर रहे हैं। इसके बाद घी का दीपक जलाएं। पूजा के दौरान “सीता-राम” नाम का जाप करें या रामायण के बालकांड का पाठ करना शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो जानकी स्तोत्र का पाठ भी करें। पूजा के अंत में आरती करें और आरती के बाद भोग अवश्य लगाएं। इस दिन माता सीता व भगवान राम को फूल, फल और विशेष रूप से खीर का भोग अवश्य अर्पित करें। परंपरा के अनुसार इस दिन 7 कन्याओं को भोजन या प्रसाद देना शुभ माना जाता है।
सीता नवमी पर क्या करें (उपाय)-
- माता जानकी को खीर का भोग लगाएं।
- भोग को 7 कन्याओं में बांटें।
- प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले इस दिन विशेष पूजा करें।
- अच्छा जीवनसाथी पाने के लिए जानकी स्तोत्र का पाठ करें।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन उपायों को करने से आर्थिक परेशानियां भी दूर होती हैं और वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां भी कम होती हैं।
कहां होता है खास आयोजन- सीता नवमी का उत्सव कई जगहों पर धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर जनकपुर (नेपाल) में, जिसे माता सीता की जन्मभूमि माना जाता है, यहां विशेष आयोजन होते हैं। इसके अलावा अयोध्या और अन्य राम मंदिरों में भी इस दिन पूजा और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
इन मंत्रों का करें जाप
सीता नवमी पर इन मंत्रों का जप करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है।
- ॐ सीतायै नमः
- ॐ श्री सीता-रामाय नमः
- ॐ जनकनंदिन्यै विद्महे, भूमिजायै धीमहि, तन्नो सीता प्रचोदयात्
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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