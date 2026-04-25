सीता नवमी पर सुबह से शाम तक कब पूजा करें, जानें मुहूर्त, कथा और महत्व
Sita Navami 2026 Time Seeta Navami Date : सीता नवमी का दिन धार्मिक व आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे माता सीता के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीता नवमी का ये दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आता है।
Sita Navami 2026 Time Seeta Navami Date Muhurat, सीता नवमी : सीता नवमी को जानकी नवमी या सीता जयंती भी कहते हैं। हर साल वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को सीता जयंती मनायी जाती है। इस साल ये पावन दिन 25 अप्रैल को पड़ रहा है। सीता नवमी का दिन धार्मिक व आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे माता सीता के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, सीता नवमी का ये दिन हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आता है। हिन्दू पंचांग के अनुसार, इस साल नवमी तिथि 24 अप्रैल की शाम 07:21 मिनट से शुरू होकर 25 अप्रैल की शाम 06:27 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि में 25 अप्रैल को सीता नवमी का व्रत और पूजा की जाएगी।
सीता नवमी पर सुबह से शाम तक कब पूजा करें?
- अभिजित मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:46
- विजय मुहूर्त दोपहर 02:30 बजे से दोपहर 03:23 बजे
- गोधूलि मुहूर्त शाम 06:51 बजे से शाम 07:13 बजे
- अमृत काल शाम 06:29 बजे से शाम 08:04 बजे
- निशिता मुहूर्त रात 11:57 बजे से रात 12:41 बजे, अप्रैल 26
- रवि योग- पूरे दिन
- शुभ - उत्तम 07:24 ए एम से 09:03 ए एम
- चर - सामान्य 12:19 पी एम से 01:58 पी एम
- अमृत - सर्वोत्तम 03:36 पी एम से 05:14 पी एम
- शुभ - उत्तम 09:36 पी एम से 10:57 पी एम
- अमृत - सर्वोत्तम 10:57 पी एम से 12:19 ए एम, अप्रैल 26
सीता नवमी पर पूजा कैसे करें?
इस दिन श्रद्धालु सुबह स्नान कर विधि-विधान से पूजा करते हैं। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है। माता सीता को श्रृंगार सामग्री, फल-फूल और खीर का भोग अर्पित किया जाता है। व्रत रखकर सीता नवमी व्रत कथा का पाठ किया जाता है। जरूरतमंदों को दान देना भी अत्यंत पुण्यकारी है।
माता सीता के जन्म की पौराणिक कथा
पौराणिक कथाओं के अनुसार, मिथिला के राजा जनक जब खेत की जुताई कर रहे थे, तभी उन्हें धरती से एक दिव्य बालिका प्राप्त हुई। वही बालिका आगे चलकर माता सीता के रूप में प्रसिद्ध हुईं। उन्हें देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, जो पृथ्वी पर धर्म और मर्यादा की स्थापना के लिए अवतरित हुईं।
सीता नवमी का महत्व
सीता नवमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आदर्श नारीत्व, त्याग, पवित्रता और समर्पण का प्रतीक भी है। यह दिन विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाएं पति की लंबी आयु और सुख-समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। अविवाहित कन्याएं आदर्श जीवनसाथी की कामना करती हैं। माता सीता की पूजा से वैवाहिक जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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