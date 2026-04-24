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Sita Navami 2026: रिश्तों में है बिखराव की स्थिति, सीता नवमी पर करें ये 5 उपाय, वैवाहिक जीवन में बढ़ जाएगी खुशहाली

Apr 24, 2026 09:36 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Sita Navami 2026: 25 अप्रैल 2026 को सीता नवमी का पर्व मनाया जाएगा। इस शुभ दिन कुछ विशेष उपायों को करने से रिश्तों में चल रही अनबन खत्म होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में विस्तार से…

Sita Navami 2026: रिश्तों में है बिखराव की स्थिति, सीता नवमी पर करें ये 5 उपाय, वैवाहिक जीवन में बढ़ जाएगी खुशहाली

Sita Navami 2026: सनातन धर्म में माता सीता को त्याग, समर्पण और अटूट पतिव्रत धर्म का प्रतीक माना गया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को 'सीता नवमी' या 'जानकी नवमी' के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी पावन तिथि पर मिथिला नरेश राजा जनक को हल जोतते समय भूमि से कन्या रूप में माता सीता प्राप्त हुई थीं। साल 2026 में सीता नवमी 25 अप्रैल को मनाई जाएगी।

आज के भागदौड़ भरे जीवन में जहां छोटी-छोटी बातों पर रिश्तों में कड़वाहट और बिखराव आने लगा है, वहां सीता नवमी का पर्व वैवाहिक मधुरता वापस पाने का एक स्वर्णिम अवसर है। यदि आपके दांपत्य जीवन में भी तनाव है, तो माता सीता की कृपा से इन 5 विशेष उपायों के जरिए आप अपने घर में खुशहाली ला सकते हैं।

16 शृंगार का दान और सौभाग्य वृद्धि

विवाह के बाद हर स्त्री के लिए शृंगार का विशेष महत्व होता है। सीता नवमी के दिन माता सीता की पूजा करते समय उन्हें 16 शृंगार की वस्तुएं (जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, मेहंदी आदि) अर्पित करें। पूजा संपन्न होने के बाद इस सामग्री को किसी सुहागिन महिला को आदरपूर्वक दान कर दें। माना जाता है कि ऐसा करने से ना केवल वैवाहिक जीवन के क्लेश दूर होते हैं, बल्कि पति की आयु लंबी होती है और आपसी प्रेम में प्रगाढ़ता आती है।

मंत्र शक्ति और सीता चालीसा का पाठ

वाणी में दोष या आपसी समझ की कमी के कारण अक्सर रिश्तों में दरार आने लगती है। सीता नवमी के दिन 'ॐ पतिव्रतायै नमः' मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। यह मंत्र पति-पत्नी के भीतर एक-दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान की भावना जागृत करता है। इसके साथ ही 'सीता चालीसा' का पाठ करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और दांपत्य जीवन में चल रहे कष्टों का निवारण होने लगता है।

लाल धागे का सुरक्षा कवच

रिश्तों में मजबूती और तालमेल बढ़ाने के लिए सीता नवमी पर एक प्राचीन और प्रभावी उपाय किया जाता है। इस दिन पति और पत्नी को एक-दूसरे की कलाई पर माता सीता का ध्यान करते हुए लाल रंग का रक्षा सूत्र (कलावा) बांधना चाहिए। इसके बाद माता जानकी को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। यह छोटा सा उपाय दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाता है और बाहरी बुरी शक्तियों से वैवाहिक रिश्ते की रक्षा करता है।

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शीघ्र विवाह और सुख के लिए हल्दी का उपाय

यदि किसी कारणवश विवाह में विलंब हो रहा है या शादीशुदा जीवन में भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो सीता नवमी पर हल्दी का उपाय अचूक माना जाता है। इस दिन एक पीले कपड़े में हल्दी की सात साबुत गांठें बांधकर माता सीता के चरणों में अर्पित करें। माता सीता को हल्दी अत्यंत प्रिय है। इस उपाय से विवाह के योग जल्दी बनते हैं और जीवन में सौभाग्य का उदय होता है।

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कन्या पूजन से दूर होगी घर की विपत्ति

चूंकि माता सीता स्वयं कन्या रूप में प्रकट हुई थीं, इसलिए सीता नवमी पर कन्याओं की सेवा करना साक्षात मां की सेवा के समान है। इस दिन छोटी कन्याओं को घर बुलाकर श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं और उन्हें फल या दक्षिणा भेंट करें। शास्त्रों के अनुसार, कन्याओं को प्रसन्न करने से घर पर आने वाली बड़ी से बड़ी विपत्तियां टल जाती हैं। परिवार में शुभता और शांति का संचार होता है।

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सीता नवमी का यह पर्व हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यदि पूरी श्रद्धा के साथ इन उपायों को किया जाए, तो माता जानकी के आशीर्वाद से आपके रिश्तों का बिखराव समाप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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