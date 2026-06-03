सिंह राशि पर अभी ढैय्या, कब शुरू होगी शनि की साढ़ेसाती, क्या होगा शनि का असर, कब तक खत्म होगी
सिंह राशि पर अभी शनि की ढैय्या चल रही है। शनि की ढैय्या तो साल 2027 में खत्म हो जाएगी। लेकिन शनि की साढ़ेसाती आपकी राशि पर कब से शुरू होगी। इसका उदय चरण कब से शुरू होगा।
सिंह राशि है सूर्य की राशि। इस पर शनि की ढैय्या चल रही है। जो साल 2025 में शुरू हुईथी और अब साल 2027 में खत्म हो जाएगी। 3 जून 2027 यानी आज से ठीक एक साल बाद शनि की ढैय्या इस राशि से खत्म हो जाएगी। यहां हम शनि की ढैय्या की बात नहीं कर रहे हैं। यहां हम शनि की साढ़ेसाती की बात करेंगे। सूर्य की राशि है। इस पर शनि की साढ़ेसाती कब शुरू होगी। इससे राशियों पर क्या असर होगा। शनि की साढ़ेसाती अभी तो आपको परेशान नहीं करेगी, लेकिन कब आपकी राशि पर शनि की साढ़ेसाती शुरू होगी और इसका उदय काल कब से शुरू होगा। इसमें आप पर क्या -क्या परेशानी आएंगी। शनि की साढञेसाती और सूर्य की इस राशि पर कहां -कहां क्या दिक्कतें आपको झेलनी होंगी। यह आप पढ़ सकते हैं।
शनि की साढ़ेसाती का उदय चरण कब से शुरू होगा और इसमें क्या परेशानी आएंगी?
सिंह राशि के लिए साढ़ेसाती के उदय चरणमें कई दिक्कतें आ सकती हैं?आपको इस दौरान नो रिएक्शन और नो रिस्क मोड में जाना सही रहेगा। इस दौरान कोई रिस्क ना लें। अपने खर्चों को लेकर आप थोड़े अलर्ट रहेंगे, तो अपनी आर्थिक स्थिति को संभाल ले जाएंगे। आपके सफलता या प्रसिद्धि के कुछ लोग आपके विरोध में हमेशा रहते हैं, लेकिन साढ़ेसाती के दौरान ये और भी एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए और ध्यान रखें। अपने साथ जो भी रहता है, पार्टनर, माता पिता, ऑफिस के साथी सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें, इससे आप चैलेंज का सामना करने लायक रह पाएंगे।
शनि की साढ़ेसाती आने पर सिंह राशि को क्या सतर्कता बरतनी होगी?
सिंह राशि को इस दौरान थोड़ा वाणी पर कंट्रोल करना होगा। स्वार्थीपन से बचेंगे तो शनि आपको लाभ देंगे। अनुशासन और कठिन मेहनत करेंगे तो आपको लाभ होगा। आप दूसरों की मदद करें, इससे आपके कर्मा अच्छे होंगे और आप शनि को प्रसन्न कर पाएंगे। शनि वाले आत्मविश्वास बहुत रखते हैं, लेकिन इस दौरान आपको कोई फैसला और काम या निवेश बिना सोचे विचारे नहीं करना है।
इससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आत्मविश्वासतो ठीक है लेकिन साढ़ेसाती में एकस्ट्रा सावधानी रखें। इस समय घमंड ना ही करें, इससे भी आपके लिए दिक्कतें आएंगी। साढ़ेसाती के दौरान आपकी लवलाइफ थोड़ी खराब हो सकती है, आपका पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है, लेकिन आप क्रोध और छोटी-छोटी बातों को अवाइड करेंगे तो ही आप आगे तक निभा पाएंगे
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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