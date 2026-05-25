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जुलाई में शुक्र और केतु आएंगे एक साथ, किन राशियों के लिए शुभ, आपकी राशि पर क्या असर

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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जुलाई में शुक्र और केतु की युति का बड़ा असर होने वाला है। शुक्र और केतु के साथ आने पर क्या समीकरण बदलेंगे। केतु किस तरह शुक्र को प्रभावित करेंगे।

जुलाई में शुक्र और केतु आएंगे एक साथ, किन राशियों के लिए शुभ, आपकी राशि पर क्या असर

जुलाई में शुक्र और केतु की युति का बड़ा असर होने वाला है। शुक्र और केतु के साथ आने पर क्या समीकरण बदलेंगे। शुक्र 4 जुलाई को सिंह राशि में जाएंगे। सूर्य के प्रभाव वाली सिंह राशि में जब ये जाएंगे, तो वहां पहले से विराजमान केतु से युति करेंगे। केतु के साथ आने से शुक्र का प्रभाव कैसा होगा, कैसा असर राशियों पर होगा, यहां हम जानेंगे। सबसे पहले केतु और शुक्र के बारे में जान लेतें हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि केतु और राहु छाया ग्रह हैं। एक तरफ जहां राहु आपके दिमाग पर असर करता है और आपको कल्पना में रहना, बुद्धि भर्मित कराता है, वहीं केतु आपके भ्रम को कम करता है, ये आपके जीवन में प्रकाश लाता है, आध्यात्म से जोड़ता है और आइसोलेशन और अलगाव लाता है। वहीं शुक्र के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं, शुक्र लग्जरी वाला ग्रह है, ये आपको धन ऐश्वर्य, रिलेक्सेशन, प्यार, भौतिक सुख सविधाएं देता है।

शुक्र और केतु साथ होते हैं तो क्या असर होता है?

इन दोनों की युति होती है तो आप नेचर से सेंसुअल बनते हैं, लेकिन आपकी शादी से आप खुश नहीं रहते, क्योंकि केतु आपको अलगाव की ओर ले जाता है। इन दोनों का कॉन्बिनेशन जब बनता है तो आपकी शादी में देरी होती है। कुछ लोगों में तनाव और डि‌वोर्स का कारण भी बनता है। आको बता दें कि केतु की कोई दिशा नहीं है। केतु शुक्र पर असर करता है और आपको तब तक चीजें साफ दिखाई नहीं देती, लेकिन जब सब कुछ साफ हो जाता है तो काफी देर हो चुकी होती है।

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शुक्र और केतु गोचर से किन राशियों पर होगा अच्छा असर और किन पर बुरा असर

मिथुन राशि पर केतु और शुक्र की युति का अच्छा प्रभाव होगा। इस राशि के लिए एक ऐसा मौका आएगा, जहां ये अपने सपने सच कर पाएंगे। शुरुआती समय में दिक्कतें आएंगी, लेकिन सब सही होगा। कन्या राशि के लिए भी केतु और शुक्र अच्छे नतीजे देगा, इस राशि के लोगों को जीवन का एक अच्छा मकसद इस दौरान मिल सकता है। सिंह राशि वालों पर शुक्र और केतु का अशुभ असर होगा। आपको हर विवाद से दूर रहना है, शांति से रहें और अपने काम से काम करें। कुछ बोलेंगे, तो बात और खराब होगी, इसलिए इस समय आपके लिए चुप अच्छ है। रिलेशनशिप में भी इसी चीज को फॉलो करें। वृश्चिक राशि के लिए दिक्कतें रहेंगी। आपको गलतफहमी किसी के लिए होगी और आप मन में गलत धारणा बनाकर बैठे रहेंगे। शादी और विवाह में भी आपके लिए दिक्कतें आ सकीत हैं। वृषभ राशि के लिए भी परेशानियां आएंगी, आपकी नौकरी पर कुछ दिक्कतें बढ़ेंगी। इसलिए अलर्ट रहें।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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