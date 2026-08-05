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सूर्य गोचर 2026: सिंह कन्या और तुला समेत इन 5 राशियों को प्रॉफिट, 11 दिन बाद चमकेगा भाग्य

By Garima Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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आज से 11 दिन बाद सूर्य का गोचर होने वाला है। इस गोचर का लाभ कन्या और तुला समेत कई राशियों को मिलता दिख रहा है। पंडित जी से जानें आखिर इस बदलाव का असर इन राशियों पर किस तरह से दिखाई देगा?

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सूर्य गोचर 2026

अगस्त का महीना ग्रहों के राशि और नक्षत्र परिवर्तन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी महीने में सूर्य भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। आज से 11 दिन बाद यानी 17 अगस्त के दिन सूर्य सिंह राशि में गोचर करने लगेंगे। सिंह स्वंय सूर्य की ही राशि में है तो ऐसे में इस परिवर्तन का लाभ कई राशियों को मिलने वाला है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार सूर्य का राशि परिवर्तन का लाभ कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों को मिलने वाला है। जानिए आखिर इन राशियों पर सूर्य अपना प्रभाव किस तरह से डालने वाले हैं?

सूर्य की स्थिति

ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर इस वक्त सूर्य चंद्रमा की राशि कर्क में हैं। बीते 16 जुलाई को ही सूर्य ने इस राशि में गोचर किया है। अब 17 अगस्त को सिंह राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे। इसके बाद 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में जाएंगे।

कर्क राशि

चंद्रमा की कर्क राशि पर इस गोचर का शुभ प्रभाव पड़ने वाला है। आय के नए मौके मिलने की संभावना बन सकती है। वहीं घर-परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। कुल मिलाकर मन खुश रहने वाला है। नौकरीपेशा लोगों को सीनियर्स का साथ मिलेगा। अगर कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है तो अब उसके पूरे होने का समय है। धैर्य बनाए रखना सही होगा।

सिंह राशि

सूर्य के इस गोचर का सबसे ज्यादा लाभ सिंह राशि वालों को ही मिलने वाला है। इस राशि के जातकों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ में नई पहचान बनेगी। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वहीं कुछ को नई नौकरी के चांस भी मिल सकते हैं। सरकारी काम से जुड़े लोगों को सफलता मिलने के अवसर मिलेंगे। वहीं समाज में खूब मान-सम्मान मिलने वाला है।

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कन्या राशि

इस राशि के जातकों के लिए 17 अगस्त के बाद का समय राहत लेकर आएगा। किसी भी तरह का प्रेशर अगर है तो वो कम होता दिखेगा। वहीं फिजूलखर्ची में कमी आएगी। नौकरी और बिजनेस में धीरे-धीरे पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। कुछ लोग इसी बीच कहीं यात्रा का भी प्लान बना सकते हैं। विदेश से जुड़े किसी मामले में अच्छा लाभ मिलने की भी संभावना दिख रही है।

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तुला राशि

सूर्य का ये गोचर तुला राशि वालों के लिए भी अच्छा लाभ लेकर आएगा। इनकम के नए सोर्स खुलने की पूरी संभावना बनेगी। वहीं कुछ लोगों को अपने पुराने इन्वेस्टमेंट से फायदा मिल सकता है। दोस्तों और करीबी लोगों का फुल सपोर्ट मिलने वाला है। अगर काफी समय से किसी काम में बाधाएं आती रही हैं तो अब वो सब खत्म होती दिखेंगी। कुल मिलाकर समय फेवर में होगा।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये गोचर फायदेमंद साबित होगा। करियर में आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलने वाला है। नौकरीपेशा लोगों को कई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वहीं बिजनेस से जुड़े लोगों को खूब लाभ मिलने वाला है। सीनियर्स का फुल सपोर्ट मिलेगा। काम की सराहना होगी। साथ ही मान-सम्मान में भी वृद्धि होती नजर आएगी।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

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