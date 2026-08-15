2 दिन बाद 5 राशियों को धन लाभ, अगले 1 महीने तक सूर्य होंगे मेहरबान
सूर्य राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में गोचर करेंगे। इस परिवर्तन का लाभ कुल 5 राशियों को मिलेगा। जानें आखिर ये 5 लकी राशियां कौन सी हैं?
वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य जब भी राशि बदलते हैं तो इसका प्रभाव कुल 12 राशियों पर देखने को मिलता है। आज से 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त को सूर्य अपनी ही राशि सूर्य में गोचर करेंगे। हिंदू दैनिक पंचांग के हिसाब से सूर्य इस वक्त चंद्रमा की कर्क राशि में है। 17 अगस्त से 17 सितंबर तक अब सूर्य सिंह राशि में ही विराजमान रहेंगे और एक महीने के बाद चाल बदलते हुए कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 2 दिन बाद सूर्य के राशि परिवर्तन का लाभ 5 राशियों को सबसे ज्यादा मिलने वाला है। नीचे डिटेल में जानें कि आखिर ये 5 राशियां कौन सी हैं?
सूर्य के राशि परिवर्तन का लाभ उठाएंगी ये 5 राशियां
सिंह राशि
सूर्य के राशि परिवर्तन का लाभ सिंह राशि को सबसे ज्यादा मिलने वाला है। 17 अगस्त के बाद का समय सिंह राशि वालों के लिए काफी फेवर में रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में सब वैसा ही होगा जैसा आपने सोचा है। सीनियर्स का फुल सपोर्ट मिलेगा। नौकरी और बिजनेस वालों को जल्दी ही नए मौके मिलते नजर आएंगे। नए लोगों से मुलाकात होगी और आगे चलकर ये लोग आपको सही दिशा में भी लेकर जाएंगे।
कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों को 17 अगस्त से करियर में बदलाव के अच्छे मौके मिल सकते हैं। जो लोग काफी समय से नई नौकरी की तलाश में हैं उन्हें अब कहीं से जल्दी ही ऑफर भी मिल सकता है। मनचाहा काम मिलने से मन भी खुश रहेगा। किसी पुराने निवेश से पूरा-पूरा लाभ मिलने के चांस भी बन रहे हैं। ऐसे में आर्थिक स्थिति पहसे से बेहतर होती नजर आएगी। अगर अभी तक पैसों की बचत करने में दिक्कत महसूस हो रही थी तो अब चीजें सुधरती हुई नजर आएंगी।
तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए पैसों का फ्लो बढ़ता हुआ ही नजर आने वाला है। कमाई का कोई नया सोर्स सामने आ सकता है। बिजनेस में अगर कुछ नई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें बेझिझक आगे बढ़ें क्योंकि आने वाले समय में आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। अगर लंबे समय से पैसा अटका हुआ है तो उसमें लाभ मिलेगा। नए लोगों से मुलाकात की संभावना बनेगी। चीजें बेहतर होती जाएंगी।
मकर राशि
सूर्य के राशि परिवर्तन से मकर राशि वालों को अपने काम में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए पैसों से जुड़ी दिक्कत भी कम हो सकती है। नौकरी-बिजनेस में अच्छा लाभ मिलने के योग हैं। अच्छी बात ये है कि घरवालों के साथ अच्छा-खासा समय बिताने का मौका मिलेगा। अगर किसी से पुरानी अनबन चली आ रही है तो अब लाभ मिलेगा।
धनु राशि
जैसे ही सूर्य सिंह राशि में गोचर करेंगे धनु राशि वालों को भी थोड़ी राहत मिलेगी। कई मामलों में बात बनती हुई नजर आएगी। अगर नौकरी में किसी भी तरह की दिक्कत आती रही है तो उसमें थोड़ी कमी आएगी। बिजनेस से जुड़े लोगों को नई डील मिल सकती है। कहीं घूमने की प्लानिंग भी बन सकती है जोकि फायदेमंद भी होगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र