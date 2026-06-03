सिंह राशिफल 3 जून 2026: आज का सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा, क्या है ज्योतिष की सलाह

सिंह राशि सूर्य की राशि है। इस राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है। आज की चंद्रमा के हिसाब से आपकी राशि के लिए क्या ज्योतिष की भविष्यवाणी

Aaj ka Singh Rashifal: सिंह राशि की स्वास्थ्य की स्थिति आज अच्छी है। आप एनर्जेटिक रहेंगे। आपके एक्टव रहने से हेल्थ की कोई बड़ी समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। मानसिक तौर पर भी आपके दिमाग में काफी कुछ चल ररहा है, अगर इन बातों को दिमाग से नहीं निकालेंगे तो हैवीनेस फील होगी। आपका दिमाग भारी रहेगा। आप किसी भी बात को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ऐसे में मेंटली आपकी थोड़ा शांत होना होगा। तभी आपकी फिजिकल चीजें भी सही रहेंगी।

सिंह लव राशिफल सिंह राशि के लिए लव की स्थिति आज थोड़ी अच्छी नहीं की जाएगी। आज आप दोनों में विवाद होने के योग हैं। आपकी किसी बात को लेकर पार्टनर नाराज हो सकता है। आप दोनों में किसी बात को लेकर कलह हो सकती है। ऐसे में किसी एक का शांत रहना जरूरी है। घर-परिवार में थोड़ा कलहकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है ।इसलिए सामने आती हुई बातों को भी जाने दें और कलह से बचें।

सिंह करियर राशिफल प्रोफेशनल लाइफ में आपके शत्रु एक्टिव हैं, लेकिन इसका कोई खतरा इस समय नहीं दिख रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको इस समय परेशान करें। आपको अपने लिए कई तरह की समस्या दिख रही हैं, लेकिन चीजें सोल्व होती चली जाएगीं। आपके लिए जरूरी है कि आप प्रोफेशनल लाइफ को घर में ना ले जाएं, दोनों को मिक्स करेंगे तो कभी भी आप आराम नहीं पा पाएंगे।

सिंह मनी राशिफल आपके लिए भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी संभव दिखाई दे रही है। इस मय अगर संपत्ति खरीद रहे हैं तो एकस्ट्रा सावधानी बरतें, इसके अलावा आप घर को भी रेनोवेट करा सकते हैं। आपके लिए चीजें बहुत सहीं होगीं। निवेश कर रहें है पैसा अलग-अलग जगह ना फसाएं और एक ही जगह में भी ना डालें। निवेश को लेकर ऐसी जगहों का रिसर्च करें, जहां आपका पैसा आपको बढ़ता हुआ दिख रहा हो, बस वहीं निवेश करें। हर जगह पैसा लगाने की जरूरत नहीं हैष सेविंग पर खास ध्यान दें। थोड़ा खर्च की अधिकता आपके मन को परेशान कर सकती है, इसलिए बजट का ध्यान रखें।