इस महीने सिंह राशि में गुरु, अनुभव से सीखेंगे, मंगल के कारण कुछ जिम्मेदारियां भारी लगेंगी

Leo Horoscope in hindi: नए परिचय में भी लगातार संदेश भेजने के बजाय दूसरे की सुविधा का सम्मान करें।

गुरु आपकी राशि में आज से आ रहे हैं। नवंबर की शुरुआती सुस्ती देखकर पूरे महीने का अंदाजा न लगाएं। कोई अधूरा काम बार बार ध्यान खींच सकता है। मेहनत के मुकाबले परिणाम कम दिखें तो मन खिन्न होगा। पहले सप्ताह के बीच से व्यावहारिक कोशिश और परिवार का साथ भरोसा लौटा सकते हैं। घर में मिलकर कोई छोटा काम पूरा करना भी अच्छा लगेगा। सप्ताह के अंतिम हिस्से में आर्थिक स्थिति कुछ सहज होने की संभावना है। मिली राहत को तुरंत नए खर्च में बदलने के बजाय थोड़ा संभालकर रखें। गुरु पूरे महीने सिंह में आपकी चंद्र राशि से पहले भाव में रहेगा। अपने अनुभव को समझने और फैसलों में परिपक्वता लाने का अवसर मिलेगा। यहीं केतु की मौजूदगी कभी अपनी उपलब्धि से भी दूरी महसूस करा सकती है। ऐसी स्थिति में दूसरों की तारीफ से ही अपना मूल्य तय न करें। जिस काम में मन लगा था, उसकी वजह याद करें। दोनों ग्रहों का यह संकेत खुद को समझने के लिए उपयोगी है। हर उलझन का जवाब तुरंत मिलने की अपेक्षा न रखें। मंगल शुरुआत में कर्क के बारहवें भाव में रहेगा। बिखरी मेहनत और आराम की कमी पर ध्यान देना होगा। 12 नवंबर को मंगल सिंह में आएगा। पहल करने की इच्छा बढ़ सकती है, पर हर बात का नेतृत्व अपने हाथ में लेना जरूरी नहीं है। महीने के तीसरे सप्ताह में कुछ जिम्मेदारियां भारी लग सकती हैं। अंतिम सप्ताह अपेक्षाकृत बेहतर दिशा दे सकता है। चंद्रमा 15 नवंबर को मकर के छठे भाव में आएगा। रोजमर्रा का काम और अपनी देखभाल पहले रखें। 24 नवंबर को वृषभ के दसवें भाव में आने पर पेशेवर जिम्मेदारी अधिक ध्यान खींच सकती है। उस समय जरूरी रिपोर्ट या मुलाकात की तैयारी रखें। एक दो दिन की बेचैनी में पूरे महीने की योजना बदलना ठीक नहीं होगा।

सिंह राशि के लिए इस महीने लवलाइफ कैसी? घर के लोग शुरुआत में आपका सहारा बन सकते हैं। उनकी मदद स्वीकार करते समय यह चिंता न करें कि हर बात का बदला तुरंत चुकाना है। कभी साथ बैठना और खुलकर बात करना ही पर्याप्त होता है। पहले सप्ताह के अंत में परिवार के साथ भोजन या घर का कोई सरल प्लान अपनापन बढ़ाएगा। दूसरे सप्ताह में मित्रों और रिश्तेदारों से मिलना अच्छा लग सकता है। आयोजन करें तो मेहमानों की सुविधा के साथ अपना समय और खर्च भी देखें। सबको खुश रखने की जिम्मेदारी अकेले न लें। राहु पूरे महीने कुंभ में सातवें भाव में रहेगा। साथी या साझेदारी से अपेक्षा बढ़ सकती है। किसी की चुप्पी का अर्थ अपने मन से तय करने से बचें। शुक्र 6 नवंबर को वक्री होकर कन्या में लौटेगा और 14 नवंबर को मार्गी होगा। दूसरे भाव से परिवार की बात और बोलने के तरीके पर ध्यान जाएगा। पुरानी नाराजगी हो तो एक समय में एक ही मुद्दा उठाएं। सामने वाला अपनी बात पूरी कर सके, इतनी जगह देना भी प्रेम का हिस्सा है। दूसरे सप्ताह के बीच में छोटी असहमति रंग बिगाड़ सकती है। बच्चों और भावनात्मक रिश्तों से जुड़े सुखद पल बाद में मन बदलेंगे। तीसरे सप्ताह के मध्य में जीवनसाथी के साथ समझदारी बढ़ाने का मौका मिल सकता है। चिंता छिपाकर सामान्य दिखने के बजाय अपनी जरूरत बताएं। 22 नवंबर को शुक्र तुला के तीसरे भाव में लौटेगा। फोन करना, मिलने का समय तय करना और अपनी गलती मानना आसान रास्ते होंगे।

सिंह राशि के लिए इस महीने करियर कैसा? शुरुआती दिनों में धैर्य कम हो तो महत्वपूर्ण जवाब कुछ देर रोकना बेहतर होगा। प्रस्ताव पढ़ें और जरूरी सवाल लिख लें। पहले सप्ताह के बीच से काम को छोटे हिस्सों में बांटकर आगे बढ़ सकते हैं। विद्यार्थी कठिन अध्याय को छोड़कर केवल आसान पाठ दोहराते न रहें। जहां समझ अटक रही है, शिक्षक से वही बात पूछें। घर का सहयोग पढ़ाई या तैयारी का समय बचा सकता है। मदद चाहिए तो काम और समय साफ बताएं। दूसरों से अपनी जरूरत का अनुमान लगाने की अपेक्षा न रखें। बुध तुला के तीसरे भाव में रहेगा और 13 नवंबर को मार्गी होगा। आवेदन, संदेश और काम की बातचीत को दोबारा साफ करने का मौका मिलेगा। पुराने मेल का जवाब भेजते समय पूरा संदर्भ पढ़ें। सामने वाले ने किस बात पर सहमति दी थी, उसे अलग से लिख लें। दूसरे सप्ताह में आपकी सलाह की कद्र हो सकती है। फिर भी दूसरों के काम में इतना न उलझें कि अपनी तैयारी अधूरी रह जाए। गुरु की स्थिति अनुभव से सीखने में मदद का संकेत देती है, तैयार जवाब मिलने का नहीं। तीसरे सप्ताह में पुराना कर्ज, पहले से चल रहा कानूनी विषय या प्रतियोगी काम समय मांग सकता है। संबंधित कागज व्यवस्थित रखें। उसके अंतिम हिस्से में अधूरे काम पर नया भारी काम जोड़ना थकाएगा। अंतिम सप्ताह में वरिष्ठ और सहकर्मी सहयोग दे सकते हैं। जूनियर की अच्छी कोशिश को श्रेय दें। कारोबार में संभावना दिखे तो उपलब्ध लोगों और समय के हिसाब से प्रस्ताव बनाएं। काम की बेहतर स्थिति का लाभ पुराने लंबित हिस्से पूरे करने में लें। हर नई जिम्मेदारी मान लेना तरक्की की एकमात्र राह नहीं है।

पहले सप्ताह के अंतिम दिनों में आय या भुगतान से कुछ राहत मिल सकती है। जरूरी बिल और पहले से किए वादों के लिए रकम अलग रखें। परिवार को सुविधा देना अच्छी बात है। फिर भी किसी खुशी के मौके पर सभी की खरीदारी अपने जिम्मे लेना बाद में दबाव देगा। दूसरे सप्ताह में मिलना जुलना और मनोरंजन का खर्च बढ़ सकता है। बाहर जाने से पहले सीमा तय कर लें। बच्चों को भी बताएं कि किस खर्च के लिए अभी जगह है और किसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। शनि मीन के आठवें भाव में पूरे महीने वक्री रहेगा। साझा रकम, पुराने भुगतान और दस्तावेज की जिम्मेदारी साफ रखना उपयोगी होगा। किसी बकाये की तारीख आने वाली हो तो अनिश्चितआमदनी पर निर्भर न रहें। तीसरे सप्ताह में स्वास्थ्य, कर्ज या पुराने कानूनी काम का खर्च ध्यान मांग सकता है। शेयर या किसी नए निवेश में रुचि हो तो जरूरी बचत अलग रखें। किसी मित्र के उत्साह को अपने फैसले का आधार न बनाएं। अंतिम सप्ताह में आय का नया विचार आए तोनियमित लागत भी गिनें।

सिंह राशि के लिए इस महीने हेल्थ कैसी? महीने की शुरुआत में कम ऊर्जा के साथ चिड़चिड़ापन भी रह सकता है। आराम मिलने पर काम का वही बोझ कुछ हल्का लगेगा। बेहतर महसूस करते ही हर खाली समय में मुलाकात न जोड़ें। दूसरे सप्ताह की सामाजिक व्यस्तता के बीच नींद का समय बचाएं। 12 नवंबर के बाद मंगल कीसक्रियता को नियमित सैर या किसी सीमित काम में लगाना बेहतर होगा। गुस्से में तेज बोलना या अपनी क्षमता से ज्यादा काम उठाना थकान बढ़ाएगा। किसी शारीरिक परेशानी को केवल ग्रहों से जोड़कर अनदेखा न करें। सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक के चौथे भाव में आएगा। घर और भावनात्मक आराम को जगह देने की जरूरत महसूस हो सकती है। तीसरे सप्ताह में दिन का काम शाम तक समेटने की कोशिश करें। घर लौटकर भी लगातार काम के संदेश देखना मन को विराम नहीं देगा। भोजन और दवा की अपनी सामान्य दिनचर्या बनाए रखें। अंतिम सप्ताह का बेहतर कामकाज तभी अच्छा लगेगा जब उसके पीछे पर्याप्त आराम होगा। परिवार से कह सकते हैं कि आपको थोड़ी देर शांत बैठना है। जरूरत बताना कमजोरी नहीं है।

ज्योतिषीय सलाह और मार्गदर्शन प्रार्थना आपके अभ्यास का हिस्सा है तो कुछ शांत मिनट नियमित रखें। चौथे सप्ताह में पिता,शिक्षक या किसी अनुभवी व्यक्ति की बात मन को सहारा दे सकती है। किसी यात्रा या धार्मिक कार्यक्रम में जाना हो तो अपनी सेहत और बजट देखकर तय करें। मन की शांति के लिए बड़ा आयोजन जरूरी नहीं है। शुरुआत में जिन लोगों ने आपका साथ दिया, उनकी जरूरत भी पूछें। घर का छोटा काम अपने हाथ में लें। कोई काम अटकने पर कुछ देर रुककर लौटना अक्सर बहस से ज्यादा उपयोगी होगा।

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नवंबर 2026 के महत्वपूर्ण दिन 1.• 1 से 7 नवंबर में धीमी शुरुआत के बाद मेहनत और परिवार का सहयोग भरोसा बढ़ा सकते हैं। सप्ताह के बीच जरूरी काम पहले करें। अंतिम हिस्से की राहत का उपयोग बकाया संभालने और घर में सहज समय बिताने के लिए करें।

2• 8 से 14 नवंबर में मित्र, सामाजिक मुलाकात और पढ़ाई से उत्साह मिल सकता है। बीच कीअसहमति को लंबा न खींचें। मंगल के राशि परिवर्तन और बुध के मार्गी होने के बीच अपनी बात साफ तथा गति संतुलित रखें।

3.• 15 से 21 नवंबर में जरूरी खर्च, पुरानी जिम्मेदारी और आराम के बीच संतुलन बनाना होगा। साथी की बात सुनें। किसी अधूरे काम की चिंता में नया बड़ा वादा करने से बचें। सप्ताह ढलते हल्का कार्यक्रम ज्यादा उपयोगी रहेगा।

4. 22 से 30 नवंबर में बड़े लोगों का प्रोत्साहन और काम में सहयोग दिशा दे सकते हैं। शुक्र कातुला में लौटना संवाद को महत्व देगा। आय का अवसर मिले तो उसकी नियमितता जांचें।परिवार की खुशी में शामिल हों, अपना आराम बचाकर रखें।