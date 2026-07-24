आज का सिंह राशिफल 25 जुलाई: शाम को मंगल बढ़ाएगा उलझनें, इस क्षेत्र में सक्रिय होंगे सूर्य-गुरु
Leo Horoscope today 25 July 2026: आज के दिन सिंह राशि वालों को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। आज के दिन मंगल के साथ-साथ सूर्य और गुरु मुश्किलें थोड़ी बढ़ाते हुए नजर आएंगे।
Leo Horoscope, सिंह राशि आज का राशिफल 25 जुलाई 2026: घरेलू सुख, सुविधा और निजी जीवन की तरफ ध्यान जाने वाला दिन है। चंद्रमा मन को घर, परिवार और आराम से जोड़ रहा है, इसलिए बाहर की भागदौड़ के बीच भी आपका ध्यान घरेलू जरूरतों पर रहेगा। मां या परिवार की किसी वरिष्ठ महिला से सहयोग, सलाह या स्नेह मिल सकता है। घर में कोई सुधार, सजावट, मरम्मत या सुविधा बढ़ाने का विचार आगे बढ़ सकता है। फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर, धुलाई मशीन या ऐसी घरेलू चीजों की खरीद की चर्चा हो सकती है।
शुक्र आपकी राशि में आकर्षण और सौम्यता दे रहा है, इसलिए आपका व्यक्तित्व लोगों को सहज लगेगा। हालांकि सूर्य और गुरु खर्च वाले पक्ष को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए सुविधा और भावनात्मक खरीद के बीच फर्क समझना जरूरी रहेगा। बाहर घूमने, मूड बदलने, फिल्म देखने या छोटे पिकनिक जैसा कार्यक्रम बन सकता है। सामाजिक निमंत्रण भी मिल सकते हैं। दिन अच्छा है, बस खर्च का संतुलन बिगड़ने न दें और मन का सुख पाने के लिए जरूरत से ज्यादा खरीदारी न करें।
सिंह राशि के रिश्तों पर आज कैसा प्रभाव रहेगा?
दांपत्य और प्रेम दोनों के लिए दिन नरम और मधुर रह सकता है। जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर रहेगा और घर के किसी काम में मिलकर निर्णय लेना भी आसान होगा। जो लोग रिश्ते में हैं, वे साथ समय बिताने, बाहर जाने या आराम से बात करने का मौका निकाल सकते हैं। आप सामान्य से अधिक आकर्षक और भावुक दिखेंगे, इसलिए सामने वाला भी खुलकर प्रतिक्रिया दे सकता है। बस एक बात ध्यान रखें कि अपनी सुविधा को ही अंतिम न मानें। रिश्ते में दूसरे की पसंद को भी जगह दें। पारिवारिक कार्यक्रम से निकटता बढ़ सकती है।
सिंह राशि के लिए नौकरी और शिक्षा की स्थिति
करियर में जोर आपके प्रदर्शन से ज्यादा आपकी व्यावहारिक समझ पर रहेगा। ऑफिस में जरूरी काम पूरे होंगे, पर मन बार-बार निजी मामलों की तरफ जा सकता है। इसलिए प्राथमिकता सूची बनाकर काम करें। मंगल कामकाजी क्षेत्र में मेहनत बढ़ा रहा है, इसलिए आज टालमटोल आपको शाम तक थका देगा। जो लोग प्रॉपर्टी, इंटीरियर, घरेलू सामान, डिजाइन, मीडिया या सेवा से जुड़े काम करते हैं, उनके लिए दिन सक्रिय रह सकता है। छात्र घर के माहौल में पढ़ें तो बेहतर फोकस बना पाएंगे। समूह में पढ़ाई से ज्यादा आज अकेले या सीमित साथ में तैयारी उपयोगी रहेगी।
आज सिंह राशि की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?
खर्च बढ़ने की पूरी संभावना है। खासकर घर, आराम, सजावट, उपकरण या बाहर घूमने पर पैसा जा सकता है। अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विचार चल रहा है, तो शुरुआती चर्चा या जानकारी इकट्ठा करने के लिए दिन ठीक है। फिर भी अंतिम आर्थिक कदम जल्दबाजी में न लें। बजट से बाहर जाने का मन हो सकता है। जो खरीद जरूरी है, उसे प्राथमिकता दें। सामाजिक कार्यक्रम या मेहमाननवाजी में भी कुछ अतिरिक्त खर्च सामने आ सकता है।
सिंह राशि का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है?
मन को आराम मिलेगा तो शरीर भी बेहतर लगेगा। घर का सुकून आज दवा जैसा काम कर सकता है। फिर भी ज्यादा आराम और कम हलचल से सुस्ती बढ़ सकती है। थोड़ा चलना, हल्का भोजन और पानी का संतुलन बनाए रखें। भावनात्मक खाने से बचें। अगर लगातार बाहर रहेंगे तो थकान चढ़ सकती है, इसलिए बीच में विश्राम लें।
आज की सलाह: घर की खुशी पर खर्च करें, लेकिन सुविधा और दिखावे के बीच साफ फर्क रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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