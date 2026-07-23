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आज का सिंह राशिफल 24 जुलाई: चंद्रमा रिश्तों में लाएगा नजदीकियां, जानें शुक्र का क्या होगा असर?

By Anita Baranwal
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Leo Horoscope today 24 July 2026: सिंह राशि पर 24 जुलाई के दिन शुक्र और चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रभाव दिखने वाला है। चंद्रमा के चलते रिश्तों में मजबूती आएगी। वहीं शुक्र भी खूब लाभ देने वाले हैं।

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आज का सिंह राशिफल 24 जुलाई 2026

Leo Daily Horoscope, सिंह राशि आज का राशिफल 24 जुलाई 2026: मन को राहत देने वाला दिन बन सकता है। पिछले दिनों की कुछ उलझनें अब उतनी भारी नहीं लगेंगी। घर, परिवार, अपने लोगों और भावनात्मक सुरक्षा पर ध्यान रहेगा। चंद्रमा का प्रभाव भीतर की शांति ढूंढने में मदद करेगा, इसलिए बाहरी शोर से थोड़ी दूरी भी अच्छी लगेगी। आप चाहें तो परिवार के साथ समय बिताकर, घर का माहौल सुधारकर या किसी निजी काम को पूरा करके मन हल्का कर सकते हैं।

शुक्र आपकी राशि में आकर्षण और सहजता दे रहा है, इसलिए लोग भी आपकी ओर खिंचे हुए महसूस कर सकते हैं। कोई सामाजिक कार्यक्रम, पारिवारिक मिलना जुलना या दोस्तों के साथ समय बिताने का योग बन सकता है। माता या घर के किसी बड़े सदस्य से सहयोग मिलने की संभावना है। घर की किसी सुविधा, वाहन, सजावट या जरूरी वस्तु पर ध्यान जा सकता है। फिर भी खर्च और इच्छा का फर्क समझकर ही कदम बढ़ाएं। कुल मिलाकर दिन का संदेश साफ है। बाहर की भागदौड़ से थोड़ा हटकर भीतर की व्यवस्था ठीक करें, बहुत सुकून मिलेगा।

सिंह लव राशिफल

रिश्तों में गर्माहट और अपनापन बढ़ेगा। यदि हाल में दूरी महसूस हो रही थी, तो घर के माहौल में बैठकर सीधी बातचीत करना अच्छा रहेगा। साथी के साथ समय बिताने से मन का बोझ हल्का होगा। प्रेम संबंधों में आपकी उपस्थिति और देखभाल सामने वाले को सुकून दे सकती है। परिवार के साथ बैठना, पुराने किस्से साझा करना या साथ भोजन करना संबंधों को मजबूत करेगा। माता से संबंध खास तौर पर बेहतर रह सकते हैं। अगर किसी महिला सदस्य की भावनाएं आपसे जुड़ी हैं, तो उन्हें समय दें। छोटे स्नेहभरे कदम आज बड़ा असर दिखा सकते हैं।

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सिंह करियर राशिफल

कामकाज में गति बनी रहेगी, हालांकि मन पूरी तरह घर पर भी रह सकता है। इसलिए प्राथमिकताएं साफ रखें। नौकरीपेशा लोगों के लिए जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करना जरूरी है। मंगल करियर पक्ष में मेहनत और परिणाम की इच्छा बढ़ा रहा है, इसलिए काम टालने का मन कम होगा। टीम, वरिष्ठ या ग्राहकों के साथ संवाद व्यावहारिक रखें। किसी पुराने लंबित काम को आज आगे बढ़ाया जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए शांत माहौल में पढ़ाई बेहतर चलेगी। घर पर बैठकर दोहराव, नोट्स बनाना और मन लगाकर अभ्यास करना फायदेमंद रहेगा। जो लोग रचनात्मक क्षेत्र, इंटीरियर, संपत्ति, वाहन, होटल, पब्लिक डीलिंग या सेवा से जुड़े हैं, उन्हें छोटे लेकिन उपयोगी अवसर मिल सकते हैं। सराहना मिले तो विनम्र रहें और काम की निरंतरता बनाए रखें।

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सिंह फाइनेंस राशिफल

आर्थिक पक्ष में सुधार की सोच बनेगी। बचत बढ़ाने की इच्छा मजबूत रहेगी, जो अच्छी बात है। घर, वाहन या सुविधा से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है, पर योजना बनाकर खर्च करेंगे तो दबाव नहीं बनेगा। माता पिता की तरफ से सहयोग या किसी काम में मदद मिल सकती है। आय सामान्य रूप से चलती रहेगी। कोई बड़ी खरीदारी करनी हो तो तुलना करके ही फैसला लें। छोटी बचत, नियमित जमा और घरेलू बजट की समीक्षा आज विशेष लाभ दे सकती है।

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सिंह हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव कम होने से स्वास्थ्य भी हल्का महसूस होगा। फिर भी पूरी ताजगी के लिए आराम जरूरी है। बहुत देर तक जागना, अनियमित भोजन या लगातार स्क्रीन पर रहना थकान बढ़ा सकता है। घर के भीतर थोड़ी हलचल, हल्का योग या टहलना अच्छा रहेगा। भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे तो ऊर्जा भी बढ़ेगी। दिन में कुछ शांत पल अपने लिए जरूर निकालें।

आज की सलाह: घर के माहौल को सुकूनभरा रखें और खर्च से पहले जरूरत तथा इच्छा का फर्क समझें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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