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आज का सिंह राशिफल 23 जुलाई: राहु रिश्ते में लाएगा उतार-चढ़ाव, चंद्रमा बढ़ाएगा परेशानी

By Anita Baranwal
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Leo Horoscope today 23 July 2026: सिंह राशि को 23 जुलाई के दिन कुछ मामलों में धैर्य रखना होगा। राहु की वजह से रिश्तों में भ्रम जैसी स्थिति बन सकती है। वहीं चंद्रमा की वजह से मन परेशान रह सकता है। यहां पढ़ें आज का सिंह राशिफल।

आज का सिंह राशिफल 23 जुलाई: राहु रिश्ते में लाएगा उतार-चढ़ाव, चंद्रमा बढ़ाएगा परेशानी

Leo Daily Horoscope, सिंह राशि आज का राशिफल 23 जुलाई 2026: सुबह से भागदौड़, फोन, संदेश, छोटी यात्राएं या कई लोगों से संपर्क बना रह सकता है। काम कम न होगा, इसलिए बेचैनी या हल्का तनाव महसूस होना स्वाभाविक है। फिर भी यही समय आपके साहस और सक्रियता को सामने लाएगा। किसी पड़ोसी, सहकर्मी या पुराने परिचित से उपयोगी मुलाकात हो सकती है। मित्रता का नया सूत्र भी जुड़ सकता है। दिन बढ़ने पर ध्यान घर, आराम और निजी जगह की ओर मुड़ेगा। तब बाहर की व्यस्तता के बाद भीतर का थकान भरा हिस्सा दिखेगा।

सूर्य और गुरु का प्रभाव आपको भीतर से थोड़ा शांत रहने की सीख दे रहा है, जबकि चंद्रमा का बाद का असर मन को संवेदनशील कर सकता है। किसी छोटे उत्सव, पड़ोस की बैठक या घरेलू आयोजन में शामिल होने की संभावना है। हालांकि जल्दबाजी में वाहन चलाने या अनियमित खाने की आदत से बचना जरूरी रहेगा। पुराने दोस्त से संपर्क मन को हल्का कर सकता है। आज की कुंजी है कि काम करते हुए खुद को जरूरत से ज्यादा न धकेलें।

सिंह लव राशिफल

रिश्तों में बातचीत आज बड़ी भूमिका निभाएगी। सुबह के समय मैसेज, कॉल या छोटी मुलाकात से निकटता बढ़ सकती है। जो लोग किसी नए व्यक्ति से जुड़ रहे हैं, उनके लिए परिचय सहज तरीके से आगे बढ़ेगा। लेकिन राहु का असर साझेदारी क्षेत्र में भ्रम की हल्की परत ला सकता है, इसलिए सामने वाले की बात पूरी सुनें। शाम की ओर घर के माहौल में समय बिताना अधिक अच्छा लगेगा। साथी के साथ घरेलू आराम, साथ खाना या पुरानी यादें साझा करना निकटता बढ़ाएगा। जिद कम रखें।

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सिंह करियर राशिफल

ऑफिस और कामकाज में मेहनत ज्यादा दिखेगी। मंगल करियर क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए जिम्मेदारी से पीछे हटना मुश्किल होगा। जो कार्य पहले टल रहे थे, उन्हें आज गति देनी पड़ सकती है। कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, लेखन, बिक्री, मीडिया या फील्ड वर्क से जुड़े लोगों के लिए सुबह उपयोगी रहेगी। हालांकि बुध वक्री होने से टीम के साथ समन्वय में छोटी गड़बड़ी आ सकती है। शाम की ओर घर से काम, डेटा व्यवस्थित करना या अगले दिन की तैयारी करना बेहतर रहेगा। विद्यार्थी छोटे हिस्सों में पढ़ाई करें। लगातार दबाव लेने से ध्यान भटक सकता है।

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सिंह फाइनेंस राशिफल

धन के मामले में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं दिखता, पर खर्च नियंत्रण में रखना जरूरी है। बाहर घूमने, मिलने जुलने या आने जाने में पैसे निकल सकते हैं। घर के लिए कुछ आवश्यक सामान लेने का विचार भी आ सकता है। किसी मित्र या परिचित के कहने पर तुरंत आर्थिक फैसला न लें। आय का रास्ता बना रहेगा, मगर बचत के लिए अनुशासन चाहिए। छोटे भुगतान समय पर निपटाना बेहतर होगा।

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सिंह हेल्थ राशिफल

तनाव और जल्दबाजी का असर शरीर पर दिख सकता है। बाहर का खाना कम लें। पाचन और थकान का हल्का असर महसूस हो सकता है। वाहन चलाते समय और सड़क पार करते समय अतिरिक्त ध्यान रखें। दिन के बाद के हिस्से में आराम की जरूरत बढ़ेगी। पानी, हल्का भोजन और थोड़ी नींद आपको जल्दी संभाल देंगे।

आज की सलाह: जल्दी में फैसला न लें, और भागदौड़ के बीच शरीर को आराम देना न भूलें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
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वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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