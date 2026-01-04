सिंह और धनु राशि वालों पर साल 2026 में रहेगी शनि की ढैय्या, इन बातों का रखें

संक्षेप: नए साल 2026 में शनि ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं होगा। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, शनि पूरे वर्ष मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे। ऐसे में सिंह और धनु राशि के जातकों पर शनि की ढैय्या का प्रभाव साल 2026 में भी बना रहेगा। इसका असर जीवन के कई क्षेत्रों में महसूस किया जा सकता है।

नए साल 2026 में शनि ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं होगा। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, शनि पूरे वर्ष मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे। ऐसे में सिंह और धनु राशि के जातकों पर शनि की ढैय्या का प्रभाव साल 2026 में भी बना रहेगा। इसका असर जीवन के कई क्षेत्रों में महसूस किया जा सकता है। ज्योतिषविदों के अनुसार, शनि की ढैय्या के दौरान खर्च और निवेश से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस अवधि में अचानक खर्च बढ़ने की संभावना रहती है, जिससे बजट बिगड़ सकता है। बिना पूरी योजना के किए गए निवेश या उधारी नुकसान का कारण बन सकती है। ऐसे में सिंह और धनु राशि वालों को सलाह दी जाती है कि वे धन प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें और किसी भी बड़े आर्थिक फैसले से पहले सोच-विचार जरूर करें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सेहत के लिहाज से भी यह समय थोड़ा सतर्क रहने का है। शनि की ढैय्या के दौरान थकान, तनाव, नींद की कमी और पुरानी बीमारियों से जुड़ी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करना आगे चलकर परेशानी बढ़ा सकता है। नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम इस समय बेहद जरूरी होगा।

कामकाज और करियर की बात करें तो सिंह और धनु राशि के जातकों को धैर्य और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होगी। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला नुकसान दे सकता है। ऑफिस या व्यवसाय में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। हालांकि, शनि मेहनत का फल देर से देता है, लेकिन देता जरूर है। इसलिए लगातार प्रयास करते रहना फायदेमंद रहेगा।

पारिवारिक और निजी जीवन में भी कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। गलतफहमियों के कारण रिश्तों में तनाव आ सकता है। ऐसे में बातचीत और समझदारी से काम लेना ज़रूरी होगा। गुस्से या अहंकार से लिया गया फैसला रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। ज्योतिष के अनुसार, शनि जुलाई 2026 में वक्री होंगे और दिसंबर 2026 में मार्गी हो जाएंगे। इस दौरान परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ मामलों में रुकावटें बढ़ेंगी, तो कुछ मामलों में पुराने अटके कामों में गति भी आ सकती है।

कुल मिलाकर, सिंह और धनु राशि वालों के लिए साल 2026 संयम, धैर्य और समझदारी की परीक्षा लेने वाला हो सकता है। अगर खर्चों पर नियंत्रण रखा जाए, सेहत का ध्यान दिया जाए और फैसले सोच-समझकर लिए जाएं, तो इस दौर को आसानी से पार किया जा सकता है।