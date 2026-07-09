Shukrawar Upay: शुक्रवार को करें ये 5 आसान उपाय, मां लक्ष्मी की कृपा से दूर हो सकती हैं आर्थिक परेशानियां
Shukrawar Upay: शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि-विधान से पूजा, घी का दीपक जलाना, सफेद वस्तुओं का दान, घर की साफ-सफाई और मधुर व्यवहार अपनाने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है।
Shukrawar Upay: शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम के साथ पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कई लोग शुक्रवार के दिन कुछ खास उपाय भी करते हैं। मान्यता है कि इन उपायों को अपनाने से घर में सुख-समृद्धि आती है और आर्थिक परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगती हैं। हालांकि, इन बातों का आधार धार्मिक मान्यताएं हैं। आइए जानते हैं शुक्रवार को किए जाने वाले ऐसे 5 आसान उपाय।
1. मां लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करें
शुक्रवार की सुबह स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनें। इसके बाद मां लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा में कमल का फूल, सफेद या गुलाबी फूल और खीर या मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान श्रीसूक्त या लक्ष्मी मंत्र का जाप भी किया जा सकता है।
2. घी का दीपक जलाएं
धार्मिक मान्यता के अनुसार शुक्रवार की शाम मां लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दीपक जलाते समय मन में अच्छे विचार रखें और परिवार की खुशहाली की कामना करें।
3. जरूरतमंदों को सफेद चीजों का दान करें
ज्योतिष में शुक्रवार का संबंध शुक्र ग्रह से माना गया है। इसलिए इस दिन चावल, दूध, दही, चीनी, सफेद कपड़े या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाली कई परेशानियां कम हो सकती हैं।
4. घर की साफ-सफाई का रखें ध्यान
धार्मिक मान्यताओं में साफ-सुथरे घर को मां लक्ष्मी का प्रिय स्थान माना गया है। शुक्रवार के दिन घर के मुख्य दरवाजे, पूजा घर और रसोई की अच्छी तरह सफाई करें। मान्यता है कि गंदगी और अव्यवस्था वाले स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा कम रहती है। इसलिए घर को साफ और व्यवस्थित रखना शुभ माना जाता है।
5. बिना वजह किसी का अपमान न करें
शुक्रवार के दिन मधुर व्यवहार रखने की सलाह दी जाती है। कोशिश करें कि किसी जरूरतमंद को खाली हाथ न लौटाएं और न ही किसी का अपमान करें। धार्मिक मान्यता है कि विनम्र स्वभाव, दया और दूसरों की मदद करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसलिए इस दिन अपने व्यवहार पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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