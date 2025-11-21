Shukrawar upaay: दूध, शहद आदि के उपाय से मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न, शुक्र ग्रह होगा मजबूत, जानें क्या उपाय करें

संक्षेप: Lakshmi upaay: शुक्रवार का दिन मां लक्षमी को समर्पित है।इस दिन कुछ लोग वैभव लक्ष्मी का व्रत भी करते हैं। इस दिन शुक्र ग्रह को मजबूत करने के और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय किए जाते हैं।

शुक्रवार का दिन मां लक्षमी को समर्पित है।इस दिन कुछ लोग वैभव लक्ष्मी का व्रत भी करते हैं। इस दिन शुक्र ग्रह को मजबूत करने के और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय किए जाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ आसान उपाय, जिनके करने से धन की इच्छा जल्द पूरी हो जाती है। इसके अलावा मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। इनमें कुछ उपाय ऐसे भी है , जो शुक्रवार को नहीं किए जाएंगे, लेकिन मां लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बहुत खास बताए गए हैं।

मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार को क्या करें

अगर अचानक धन पाना चाहते हैं, तो काली मिर्च के 5 दाने अपने सिर पर से 7 बार उतारकर उनमें से 4 दाने को अलग-अलग दिशाओं में और एक को आसमान की तरफ फेंक दें, ऐसा कहा जाता है कि इस अचूक उपाय से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। इसके अलावा सोमवार को भगवान शिव को दूध में शहद मिलाकर अर्पित करने से अचानक घन प्राप्ति के योग बनते हैं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए साफ-सुथरा रहना चाहिए, इसके अलावा कपड़े भी धुले और साफ पहनने चाहिए, हो सके तो शुक्रवार को सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। वहीं आपके दांत भी साफ होने चाहिए, जिन लोगों के दांत गंदे होते हैं, उनसे मां लक्ष्मी खुश नहीं होती हैं। अपनी तिजोरी में शुक्रवार के दिन लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और इत्र तिजोरी में छिड़कें। ऐसा कहा जाता है कि इससे धन घर से जाता नहीं, बल्कि सेव होता है।

शुक्रवार के दिन शुक्र को मजबूत करने के उपाय हर शुक्रवार मां लक्ष्मी के मंदिर जाएं और मां को सफेद मिठाई भोग लगाएं और इत्र का अर्पित करें, इससे शुकर मजबूत होता है। इसके अलावा। दूध, चावल या अन्य सफेद चीजों का दान करें। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और उनके गाय का दूध अरपित करें। इससे भी शुक्र ग्रह के दोष दूर होते हैं। किसी सुहागन को लाल चूड़ियां, कुमकुम, लाल साड़ी आदि दें। द्रां द्रीं द्रौं स: शुक्राय नम: मंत्र का जाप करें। किसी ज्योतिषी से सलाह लें और हीरा अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली में पहनें।