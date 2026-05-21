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Shani-Shukra: जून में इन 4 राशियों की रहेगी चांदी, शुक्र-शनि मिलकर करेंगे खूब कल्याण

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Shukra-Shani Navpancham yog: जून में शुक्र-शनि मिलकर नवपंचम योग का निर्माण करेंगे । इस योग के प्रभाव से कई राशियों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जानें जून में किन राशियों का शनि-शुक्र करेंगे कल्याण-

Shani-Shukra: जून में इन 4 राशियों की रहेगी चांदी, शुक्र-शनि मिलकर करेंगे खूब कल्याण

Shukra-Shani Navpancham yog June 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनि और शुक्र दोनों ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। शनि क्रूर ग्रह और शुक्र शुभता का प्रतीक माने गए हैं। जून में शुक्र और शनि नवपंचम योग बनाएंगे। ज्योतिष के अनुसार, जब दो ग्रह एक-दूसरे से नवम और पंचम भाव में स्थित होते हैं और फिर गोचर के समय 120 डिग्री की दूरी पर आ जाते हैं, तब नवपंचम योग बनता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, शनि और शुक्र 25 जून 2026 से नवपंचम योग बनाएंगे, जिसका प्रभाव कई राशियों पर सकारात्मक पड़ेगा, जबकि कुछ राशियों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है।

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जानें नवपंचम योग से किन राशियों को मिलेगा विशेष रूप से लाभ-

1. मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए शनि-शुक्र का नवपंचम योग जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस करेंगे। कार्यस्थल पर आपकी परफॉर्मेंस में सुधार होगा और सीनियर्स आपसे प्रभावित हो सकते हैं। बेकार के खर्चों में कमी आएगी और धन की बचत करने में सफल रहेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय सफलताओं से भरा हो सकता है। आर्थिक रूप से स्थिति बेहतर होगी। नए व प्रभावशाली से मुलाकात के संकेत हैं।

2. मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र-शनि का नवपंचम योग लाभकारी साबित होगा। अगर आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। शुभ समाचार मिलने की संभावना है। आय के नए स्रोत बनेंगे और आर्थिक स्थिरता प्राप्त हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जातकों को सफलता मिल सकती है। व्यापारियों को व्यापार में विस्तार के मौके मिल सकते हैं।

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3. सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए यह योग सुखद खबर लेकर आ सकता है। इस समय आप सही फैले लेने में सफल रहेंगे। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। साामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। व्यापार में उन्नति के संकेत हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। विवाहित जातक जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

4. तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए यह योग अच्छी खबर लेकर आ सकता है। इस समय आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। आपकी वाणी मधुर रहेगी। आर्थिक पक्ष में नयापन आएगा। निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर आपको अपना रचनात्मक पक्ष दिखाने का मौका मिलेगा। जीवनसाथी के साथ रिश्ता और मजबूत होगा और भविष्य को लेकर चर्चा भी कर सकते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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