Palmistry: हथेली में शुक्र वलय कहां होता है? ऐसे तकदीर बदलता है ये निशान
Shukra Valay Benefits in Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिन लोगोंं की हथेली में शुक्र वलय होता है उन्हें खूब फायदे मिलते हैं। जानें ये निशान कहां होता है और इसके क्या मायने होते हैं?
हस्तरेखा शास्त्र में शुक्र वलय को बहुत ही खास माना जाता है। शास्त्र के अनुसार हथेली पर बनी हर एक रेखा का कुछ ना कुछ मतलब जरूर है। ऐसे में शुक्र वलय अगर किसी की हथेली में एकदम क्लियर और सही तरीके से बना हो तो ऐसे लोगों को काफी लकी माना है। हालांकि ये हर किसी की हथेली में नहीं होता है। शुक्र वलय व्यक्ति की जिंदगी में सकारात्मक प्रभाव डालता है और इसकी वजह से व्यक्ति का स्वभाव और सोच भी काफी हद तक प्रभावित होती है। जानिए हथेली में शुक्र वलय कहां होता है और इससे क्या-क्या लाभ मिलते हैं?
हथेली में यहां होता है शुक्र वलय
हथेली में सबसे ऊपर की ओर और उंगलियों के ठीक नीचे वाले हिस्से में ही शुक्र वलय नजर आएगा। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच से शुरू होकर अनामिका और छोटी उंगली के बीच तक आधे चंद्रमा के आकार के रूप में होती है। आसानी से समझने के लिए आप शनि और सूर्य पर्वत के ऊपर वाले हिस्से को देख सकते हैं शुक्र वलय यही होता है। हर किसी के हाथ में शुक्र वलय क्लियर दिखे ये जरूरी नहीं होता है।
हथेली में शुक्र वलय होने के फायदे
1. जिनकी हथेली में शुक्र वलय साफ और गहरा दिखे तो ऐसे लोग काफी क्रिएटिव होते हैं। इन लोगों को म्यूजिक, एक्टिंग, राइटिंग, फैशन और पेंटिंग करना खूब पसंद होता है। इस क्षेत्र में ये लोग अलग पहचान भी बनाते हैं। इनकी क्रिएटिव सोच दूसरों की तुलना में बहुत अच्छी होती है।
2. ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सुंदरता और अट्रैक्शन का कारक माना जाता है। ऐसे में जिन लोगों की हथेली में ये रेखा होती है ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी मैग्नेटिक होती है। अपने बात व्यवहार से ये लोग दूसरों का ध्यान अपनी ओर आसानी से खींच लेते हैं।
3. अगर किसी के हाथ में ये निशान है तो ऐसे लोग दूसरों की फीलिंग्स को आसानी से समझ पाते हैं। हर एक रिश्ता दिल से निभाते हैं। साथ ही कोशिश करते हैं कि ये दूसरों को ठेस ना पहुंचाएं। दूसरों की फीलिंग्स और बातों का ये बहुत सम्मान करते हैं। ऐसे में इनकी जिंदगी में सही लोग होते हैं।
टूटे हुए शुक्र वलय का मतलब
अब अगर किसी की हथेली में शुक्र वलय टूटा हुआ हो तो या फिर पूरी तरह से क्लियर ना बना हो तो ऐसे लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। सही मेहनत और फोकस से हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। ऐसे में शुक्र वलय के कमजोर या क्लियर ना होने से आपको निराश नहीं होना चाहिए।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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