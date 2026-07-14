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शुक्र पर सूर्य का डबल असर: 11 अगस्त तक मेष, कुंभ समेत 9 राशियों रहेगी चांदी ही चांदी

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Shukra rashi and nakshatra parivartan: जुलाई में धन-संपदा के कारक शुक्र पर सूर्य का डबल प्रभाव रहने वाला है। शुक्र पर सूर्य का प्रभाव होने के कारण कुछ राशियों की किस्मत चमक सकती है। आइए जानते हैं पंडित जी से किन राशियों को होगा लाभ।

शुक्र पर सूर्य का डबल असर: 11 अगस्त तक मेष, कुंभ समेत 9 राशियों रहेगी चांदी ही चांदी

Surya ke nakshatra aur rashi me shukra: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य और संपदा का कारक माना जाता है। सूर्य आत्मा, साहस और पराक्रम के कारक हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब शुक्र सूर्य की राशि और नक्षत्र में गोचर करते हैं, तो अच्छे फल प्रदान करने वाला माना जाता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, इस समय शुक्र सिंह राशि में हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। शुक्र सिंह राशि में 1 अगस्त तक रहेंगे। 29 जुलाई 2026 को शुक्र उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में आएंगे और 11 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी भी सूर्य हैं। इस तरह से शुक्र पर सूर्य का डबल प्रभाव रहने वाला है। पंडित जी ने बताया कि शुक्र के सूर्य के नक्षत्र और राशि में होने का प्रभाव कुछ राशियों के लिए अत्यंत शुभ रहेगा, जबकि कुछ को सावधान रहने की आवश्यकता होगी। जानें शुक्र के सूर्य के नक्षत्र और राशि परिवर्तन से किन राशियों को होगा लाभ।

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उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि में शुक्र का फल:

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शुक्र के सूर्य की सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होने का सबसे ज्यादा लाभ मीन राशि को प्राप्त होगा। इस समय मीन राशि वालों को करियर में नई उपलब्धि, आकस्मिक धन लाभ होने के साथ सामाजिक मान-प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। सूर्य के शुक्र पर डबल प्रभाव से मेष राशि, कर्क राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और मकर राशि को भी लाभ मिलेगा। इस समय इन भाग्यशाली राशियों को भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्यवश अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। धन का आवक बढ़ेगा। करियर में नई उपलब्धि प्राप्ति होगी। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के प्रबल योग बन रहे हैं। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आएंगे, जिससे करियर में लाभ मिलेगा। परिवार से जुड़ी परेशानियां खत्म होंगी। व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा।

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शुक्र पर सूर्य का डबल प्रभाव इन दो राशियों के लोग रहें सतर्क:

शुक्र का सूर्य के नक्षत्र और राशि में होने से वृषभ और तुला राशि वालों को अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। पंडित उपाध्याय ने बताया कि शुक्र इन दो राशियों में संपूर्ण अस्त हो जाएंगे। अस्त अवस्था में शुक्र कमजोर हो जाता है, जिससे इसका शुभ प्रभाव कम हो जाता है। इस दौरान वृषभ और तुला राशि वालों को धन संबंधी मामलों में सतर्कता बतरने की आवश्यकता होगी। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें। नौकरी में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम-संबंधों में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

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