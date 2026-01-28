शु्क्र के फरवरी में दो गोचर हैं बहुत खास, जानें किन राशियों के लिए लाभ ही लाभ

संक्षेप: shukra uday gochar: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की चाल का राशियों पर असर होता है। इसके अलावा ग्रहों का नक्षत्र बदलना, अस्त और उदय होना भी बहुत प्रभाव डालते हैं। फरवरी में शुक्र ग्रह से जुड़े दो परिवर्तन होने वाले हैं। पहला यह है कि फरवरी में शुक्र उदय होंगे

वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की चाल का राशियों पर असर होता है। इसके अलावा ग्रहों का नक्षत्र बदलना, अस्त और उदय होना भी बहुत प्रभाव डालते हैं। फरवरी में शुक्र ग्रह से जुड़े दो परिवर्तन होने वाले हैं। पहला यह है कि फरवरी में शुक्र उदय होंगे, आपको बता दें किं शुक्र अभी अस्त हैं और शुक्र के अस्त होने पर भी विवाह आदि संपन्न नहीं होते हैं, भले ही खरमास समाप्त ही क्यों ना हो गए हैं, विवाह को लेकर गुरु और शुक्र का उदय होना जरूरी है। अब 1 फरवरी को शुक्र उदय हो जाएंगे, तो विवाह मुहूर्त भी शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा फरवरी में शुक्र का गोचर शनि की कुंभ राशि में भी हो रहा है। ऐसे में शुक्र के गोचर और कुंभ राशि में जाने से किन राशियों पर क्या प्रभाव होगा। किन राशियों को भौतिक सुख-सुविधाएं मिलेंगी और किनको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। यहां पढ़ें किन राशियों को लाभ

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मेष राशि को कैसे होगा लाभ मेष राशि वालों के लिए शुक्र का मकर राशि में उदय बहुत ही शुभ होगा। शुक्र आपको लाभ कराएंगे, खासकर नौकरी में आपके लिए अच्छे योग हैं, लेकिन आपकी मेहनत यहां बहुत मायने रखती हैं और आपका ईमानदार रहना जरूरी है। आपकी पॉलिटिक्स में भी अच्छे प्रभाव बनेंगे, लवलाइफ में कुछ अच्छे पल आपको मिलेंगे।

कर्क राशि वालों को कैसे लाभ होगा कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का उदय होना सकारात्मक साबित होगा, इस राशि के लोगों को पार्टनरशिप लाभ देगी, आपके पास फंड आएगा और आप अपना बिजनेस आगे बढ़ेगा। आपकी लाइफ पार्टनर के साथ अच्छी बनेगी। अगर कोई बिजनेस खोलने जा रहे हैं, तो अच्छे मौके आपके पास आएंगे। आपका बैंक बैलेंस में इस साल वृद्धि होगी।

वृश्चिक राशि वालों के लिए लाभ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदय होना इनकम को डबल कर देगा। आपकी लवलाइफ में आने वाली समस्याएं अब खत्म होंगी, पार्टनर के साथ जमेगी और कुछ लोगों के विवाह के योग भी बनेंगे। बिजनेस में आप उन्नति करेंगे। संतान से भी आपको लाभ मिलने के योग हैं।

शुक्र को जानें शुक्र ग्रह को प्रेम, विवाह, सौंदर्य और सभी सांसारिक सुखों कारक माना जाता है। जन्म कुंडली में शुक्र अकेले होने पर शुभ फल देता है। दूसरे और सातवें भाव का स्वामी शुक्र है और बारहवें भाव में उच्च का होता है। शनि, बुध और केतु शुक्र के मित्र हैं, जबकि सूर्य, चंद्रमा और राहु इसके शत्रु हैं। शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े पहनें। माता लक्ष्मी की पूजा करें और परफ्यूम अर्पित करें और खुद भी लगाएं। इस दिन सफेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। शुक्र अगर खराब हो तो आंखों की परेशानी, गठिया, एनीमिया, गोनोरियाजैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा शुक्र वाहन दुर्घटनाओं, प्रेम और विवाह में धोखे का कारण बन सकता है और व्यक्ति को वाहन, परिवहन नहीं मिल सकता है।