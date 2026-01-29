Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Shukra Uday Horoscope Rashifal Future Predictions Effects on zodiac signs
शुक्र के उदय होने से इन राशियों का होगा भाग्योदय, देखें क्या आपको भी होगा फायदा

शुक्र के उदय होने से इन राशियों का होगा भाग्योदय, देखें क्या आपको भी होगा फायदा

संक्षेप:

Shukra Uday Horoscope: एक फरवरी से शुक्र ग्रह का उदय हो रहा है, जिसे ज्योतिष में शुभ माना जाता है। ज्योतिषियों के मुताबिक, शुक्र के उदय से पहले के मुकाबले अब लोगों को ज्यादा लाभ मिलने के संकेत हैं। इस बदलाव के साथ रुके हुए मांगलिक कार्य भी दोबारा शुरू हो जाएंगे।

Jan 29, 2026 04:13 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Shukra Uday Horoscope: एक फरवरी से शुक्र ग्रह का उदय हो रहा है, जिसे ज्योतिष में शुभ माना जाता है। ज्योतिषियों के मुताबिक, शुक्र के उदय से पहले के मुकाबले अब लोगों को ज्यादा लाभ मिलने के संकेत हैं। इस बदलाव के साथ रुके हुए मांगलिक कार्य भी दोबारा शुरू हो जाएंगे। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि शुक्र का यह परिवर्तन जनमानस के लिए सुखद रहेगा। इससे शुभ समय की शुरुआत होगी। दांपत्य जीवन के लिए यह समय अच्छा माना जा रहा है। साथ ही भौतिक सुख-सुविधाओं में भी बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। 11 दिसंबर को शुक्र अस्त हो गए थे, जिसके कारण मांगलिक कार्यों पर विराम लग गया था। अब शुक्र के उदय के साथ ही फिर से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो सकेंगे। इसका असर आम लोगों के जीवन पर भी सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं, शुक्र के उदय होने से कैसा रहेगा सभी 12 राशियों का हाल…

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मेष राशि- शुक्र के उदय से मेष राशि वालों की आमदनी से जुड़े हालात बेहतर हो सकते हैं। पुराने निवेश या पहले किए गए प्रयासों से अब लाभ मिलने के संकेत हैं। नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त आय या इंसेंटिव मिल सकता है। पारिवारिक माहौल भी पहले से ज्यादा अनुकूल रहेगा।

वृषभ राशि- इस राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदय खासा फायदेमंद माना जा रहा है। व्यापार से जुड़े लोगों को नए सौदे मिलने के योग हैं। कोर्ट-कचहरी या कानूनी मामलों में राहत मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ पैसा वापस आने की उम्मीद है।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों का भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। नौकरी और रोजगार में तरक्की के संकेत हैं। नई जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है। बेरोजगार लोगों को नौकरी का मौका मिल सकता है। यात्रा के योग बन रहे हैं, जो भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि में शुक्र और बुध के प्रवेश से इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

कर्क राशि- कर्क राशि के जातकों को इस दौरान सेहत को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। कामकाज में मन कम लग सकता है। दांपत्य जीवन में मतभेद की स्थिति बन सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखना जरूरी होगा। खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जा रही है।

सिंह राशि- शुक्र का उदय सिंह राशि वालों के लिए सकारात्मक संकेत लेकर आया है। जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी और व्यवसाय में स्थिति पहले से बेहतर होगी। सामाजिक स्तर पर मान-सम्मान बढ़ सकता है। रुके हुए काम पूरे होने के योग हैं।

कन्या राशि- कन्या राशि के जातकों के लिए समय मिला-जुला रहेगा। स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। किसी भी बड़े फैसले को लेने से पहले सोच-विचार जरूरी है। कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लेना फायदेमंद रहेगा।

ये भी पढ़ें:26 फरवरी से वक्री होंगे बुध, इन राशियों को होगा फायदा, भाग्य का मिलेगा साथ

तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए शुक्र का उदय नए अवसर लेकर आएगा। करियर और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बन रहे हैं।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जमीन, मकान या वाहन की खरीदारी के योग बन रहे हैं। पारिवारिक मामलों में राहत मिलेगी। मां के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भविष्य को लेकर भरोसा बढ़ेगा।

धनु राशि- धनु राशि वालों का आत्मविश्वास और पराक्रम बढ़ेगा। नौकरी और रोजगार में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। नया काम शुरू करने की योजना सफल हो सकती है। अधिकारियों का सहयोग मिलने से काम आसान होगा।

मकर राशि- मकर राशि के जातकों के घर-परिवार में खुशहाली आएगी। आय के नए साधन बन सकते हैं। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। नौकरी और व्यवसाय में स्थिरता आएगी। निवेश से जुड़े फैसले लाभ दे सकते हैं।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वाले इस दौरान आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। समाज और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा। नई पहचान बनेगी। दोस्तों और सहयोगियों से फायदा मिलेगा। रचनात्मक कामों से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिल सकती है।

ये भी पढ़ें:फरवरी में तीन बार बदलेगी सूर्य की चाल, इन 5 राशियों की खुल सकती है किस्मत

मीन राशि- मीन राशि वालों के खर्च बढ़ सकते हैं। फिजूलखर्ची से बचने की सलाह दी जा रही है। धन को लेकर थोड़ी परेशानी रह सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलना जरूरी होगा। हालांकि आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी और मानसिक शांति मिलेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Shukra Rashi Parivartan Horoscope Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने