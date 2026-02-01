Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Shukra Uday 2026: Venus Rise Horoscope and Future Predictions
शुक्र हुए उदय, आने वाले 9 महीने इन राशियों के लिए शुभ, धन लाभ के अच्छे संकेत

शुक्र हुए उदय, आने वाले 9 महीने इन राशियों के लिए शुभ, धन लाभ के अच्छे संकेत

संक्षेप:

ज्योतिष के अनुसार 1 फरवरी 2026 का दिन खास माना जा रहा है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर शुक्र ग्रह मकर राशि में उदयवान हो गए हैं। पंचांग के मुताबिक शुक्र का उदय शाम करीब साढ़े छह बजे हुआ और अब यह स्थिति 12 अक्टूबर 2026 तक बनी रहेगी। यानी लगभग 9 महीने तक शुक्र उदित अवस्था में रहेंगे।

Feb 01, 2026 09:34 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Shukra Uday : ज्योतिष के अनुसार 1 फरवरी 2026 का दिन खास माना जा रहा है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर शुक्र ग्रह मकर राशि में उदयवान हो गए हैं। पंचांग के मुताबिक शुक्र का उदय शाम करीब साढ़े छह बजे हुआ और अब यह स्थिति 12 अक्टूबर 2026 तक बनी रहेगी। यानी लगभग 9 महीने तक शुक्र उदित अवस्था में रहेंगे। शुक्र को ज्योतिष में धन, वैभव, सुख-सुविधा, प्रेम और सौंदर्य का कारक ग्रह माना जाता है। जब शुक्र उदय अवस्था में होता है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव ज्यादा स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। ज्योतिषविदों के अनुसार, इस बार शुक्र का उदय खास तौर पर चार राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। इन राशियों के जातकों की आर्थिक स्थिति, करियर और निजी जीवन में सुधार देखने को मिल सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शुक्र उदय का क्या मतलब है?

ज्योतिष में जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब होने के कारण अस्त हो जाता है, तो उसका प्रभाव कमजोर माना जाता है। वहीं जब वही ग्रह सूर्य से दूर होकर दोबारा दिखाई देने लगता है, तो उसे उदय होना कहा जाता है। उदय अवस्था में ग्रह की शक्ति बढ़ जाती है और वह अपने स्वाभाविक फल देने लगता है। शुक्र के मामले में यह प्रभाव धन, ऐश-आराम, रिश्तों और रचनात्मकता से जुड़ा होता है। आइए जानते हैं, शुक्र का उदय होना किन राशियों के लिए रहेगा शुभ…

वृषभ राशि- शुक्र के उदय से वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। आय के नए अवसर सामने आ सकते हैं और पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। कुछ लोगों को किसी मित्र या रिश्तेदार की ओर से कीमती उपहार भी मिल सकता है। इस दौरान सोना-चांदी, वाहन या संपत्ति से जुड़े फैसले आपके पक्ष में जा सकते हैं। अगर आप लंबे समय से किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे थे, तो आने वाले महीनों में सही मौका मिल सकता है। कुल मिलाकर यह समय धन और स्थिरता बढ़ाने वाला साबित हो सकता है।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का उदय मेहनत का फल दिलाने वाला माना जा रहा है। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या किसी बड़ी उपलब्धि की खबर मिल सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों के मुनाफे में भी बढ़ोतरी के संकेत हैं। खर्चों पर नियंत्रण रहेगा, जिससे बचत बेहतर होगी। पारिवारिक जीवन में भी धीरे-धीरे शांति लौट सकती है। जिन रिश्तों में तनाव चल रहा था, उनमें सुधार आने की संभावना है। यह समय आर्थिक और मानसिक दोनों तरह से राहत देने वाला हो सकता है।

तुला राशि- तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदय रुके हुए कामों को गति देने वाला साबित हो सकता है। करियर और पढ़ाई से जुड़े मामलों में प्रदर्शन पहले से बेहतर रह सकता है। आने वाले महीनों में आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होने के योग बन रहे हैं। जीवनसाथी या करीबी व्यक्ति का सहयोग आपके लिए लाभदायक रहेगा। संतान से जुड़े मतभेद या पारिवारिक तनाव भी धीरे-धीरे कम हो सकते हैं। यह समय संतुलन और आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है।

ये भी पढ़ें:कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 28 फरवरी तक का समय? पढ़ें राशिफल

मीन राशि- मीन राशि वालों की आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो सकती है। हालांकि खर्च भी बढ़ सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर धन का संतुलन बना रहेगा। इस दौरान आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा और आपकी बातों का असर लोगों पर साफ नजर आएगा। कार्यस्थल पर आपकी रचनात्मक सोच की सराहना हो सकती है। किसी सम्मान, पुरस्कार या ऊंचे पद से जुड़ी खबर भी मिल सकती है। मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बन रहे हैं।

ये भी पढ़ें:फरवरी में 3 बार बदलेगी बुध की चाल, इन राशियों को मिल सकते हैं शुभ समाचार

बाकी राशियों के लिए क्या संकेत हैं?- हालांकि शुक्र का उदय इन चार राशियों के लिए ज्यादा अनुकूल बताया जा रहा है, लेकिन बाकी राशियों पर भी इसका असर पूरी तरह नकारात्मक नहीं रहेगा। कई लोगों को रिश्तों में सुधार, रचनात्मक कामों में सफलता और जीवन में संतुलन महसूस हो सकता है। जरूरत है कि इस दौरान जल्दबाजी से बचें और सोच-समझकर फैसले लें।

ये भी पढ़ें:इस सप्ताह बुध, शुक्र बदलेंगे चाल, कुंभ में प्रवेश से जानें 12 राशियों पर प्रभाव

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Shukra Rashi Parivartan Horoscope Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने