शुक्र का राशि और नक्षत्र गोचर एक ही दिन: 4 जुलाई से बदलेंगे इन 3 राशियों के दिन, ये रहें सतर्क
Shukra Gochar 4 July 2026 lucky zodiac signs: शुक्र जब राशि या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, तो सभी राशियों पर अलग-अलग प्रभाव डालते हैं। अब 4 जुलाई को शुक्र एक ही दिन राशि और नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। जानें शुक्र गोचर किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ।
Shukra gochar 4 July 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सुख, संपदा, वैभव और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। शुक्र एक निश्चित समय में एक राशि और एक नक्षत्र में गोचर करते हैं। 4 जुलाई 2026 को शुक्र राशि परिवर्तन करने के साथ नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। शुक्र का एक ही दिन राशि गोचर और नक्षत्र परिवर्तन सभी 12 राशियों पर अलग-अलग प्रभाव डालेगा। जानें एक ही दिन होने वाला शुक्र का नक्षत्र और राशि परिवर्तन किन राशियों के लिए रहेगा शुभ-अशुभ।
शुक्र गोचर किस राशि और नक्षत्र में होगा:
ज्योतिष गणना के अनुसार, 4 जुलाई 2026 को शुक्र चंद्रमा की कर्क राशि से निकलकर सूर्य की सिंह राशि में गोचर करेंगे। इसी दिन शुक्र अश्लेषा नक्षत्र से निकलकर मघा नक्षत्र में आएंगे। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं।
शुक्र और केतु की बनेगी युति:
सिंह राशि में मायावी ग्रह केतु पहले से विराजमान है। शुक्र के सिंह गोचर से इस राशि में केतु के साथ युति बनेगी। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शुक्र-केतु की युति सबसे ज्यादा रिश्तों को प्रभावित करेगी। इस दौरान पति-पत्नी के बीच दूरी या विवाद बढ़ सकता है। विपरीत लिंगी संबंधों के लिए यह समय अच्छा नहीं माना जा रहा है। यह युति कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप की स्थिति ला सकती है।
शुक्र राशि और नक्षत्र गोचर एक ही दिन: इन 3 राशियों को होगा लाभ
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, 4 जुलाई को होने वाले शुक्र राशि परिवर्तन और नक्षत्र गोचर से तुला, वृश्चिक और वृषभ राशि वालों को अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकती है। इस समय आपकी आय में सकारात्मक बदलाव हो सकता है। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। नौकरी करने वालों को प्रमोशन के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। शुभ समाचार की प्राप्ति से मन प्रसन्न होगा। मानसिक तौर पर राहत पाएंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं।
ये राशियां रहें सतर्क:
शुक्र गोचर का मकर, सिंह और कन्या राशि पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस समय धन संबंधी योजनाओं को टालना बेहतर रहेगा, वरना हानि हो सकती है। नौकरी से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। लव लाइफ में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। बनते हुए कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। परिवार के सदस्यों के साथ अनबन हो सकती है। जीवनसाथी के साथ तालमेल में कमी महसूस हो सकती है।
शुक्र कृपा पाने के उपाय-
- शुक्र कृपा पाने के लिए शुक्रवार का व्रत करें।
- शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करें और खीर का भोग लगाएं।
- शुक्रवार के दिन सफेद या क्रीम कलर के वस्त्र धारण करना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान