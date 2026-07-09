Shukra Gochar: सूर्य की राशि में शुक्र, 1 अगस्त तक का समय 3 राशियों के लिए स्वर्णिम काल
Shukra Singh Gochar 2026: शुक्र इस समय सूर्य की सिंह राशि में विराजमान हैं और 1 अगस्त तक इसी राशि में रहेंगे। सूर्य का सिंह गोचर कई राशियों के लिए लाभकारी रहने वाला है। जानें सूर्य गोचर से किन राशियों को होगा प्रॉफिट।
Shukra Gochar 2026, शुक्र का सिंह राशि परिवर्तन जुलाई: वैदिक ज्योतिष में शुक्र गोचर को अत्यंत शुभ और प्रभावशाली घटना माना जाता है। शुक्र धन, संपदा, वैभव और ऐश्वर्य आदि के कारक हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शुक्र राशि परिवर्तन कभी किसी राशि के लिए बहुत खराब या कष्टकारी सिद्ध नहीं होता है। लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में शुक्र का प्रभाव अशुभ हो सकता है। शुक्र एक शुभ और लाभकारी ग्रह है। शुक्र गोचर के प्रभाव से कुछ राशियों के जीवन में अच्छे बदलाव होते हैं या सामान्य परिणामों की प्राप्ति होती है। 4 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में आ गए हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य की सिंह राशि में शुक्र 1 अगस्त तक रहेंगे। सिंह राशि में शुक्र के होने से तीन राशियों के लिए यह समय गोल्डन पीरियड जैसा रहेगा। आइए जानते हैं शुक्र के सिंह गोचर से किन राशियों का चमकेगी किस्मत।
शुक्र का सिंह गोचर: 1 अगस्त तक इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत
1. वृषभ राशि-
वृषभ राशि के लिए शुक्र का सिंह गोचर शुभ और सकारात्मक फल प्रदान करने वाला सिद्ध हो सकता है। शुक्र गोचर काल में आपके लिए धन लाभ के योग बनेंगे। आय के नए-नए रास्ते खुलेंगे और पुराने मार्गों से भी रुपए-पैसे का आगमन होगा। लंबे समय से अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। भौतिक सुखों में वृद्धि का अनुभव करेंगे। नौकरी में उन्नति और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। नौकरी करने वाले कुछ जातकों को करियर में उपलब्धि हासिल हो सकती है।
2. तुला राशि-
तुला राशि के लिए यह समय धन लाभ के नए अवसर लाएगा। शुक्र के प्रभाव से रोजी-रोजगार में तरक्की हासिल हो सकती है। व्यापारिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। आकस्मिक धन लाभ के पूर्ण और प्रबल योग बन रहे हैं। धन संबंधी योजनाएं सफल होंगी। मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। खर्च घटेंगे और आय बढ़ेगी, जिससे आर्थिक स्थिरता मिलेगी। वैवाहिक जीवन सुखद और खुशियों से भरा रहेगा। किसी शुभ समाचार के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।
3. वृश्चिक राशि-
वृश्चिक राशि के लिए शुक्र गोचर सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेगा। आर्थिक निर्णय सही साबित होंगे। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। प्रेम-संबंधों में सुधार होगा और रिश्ते मजबूत होंगे। आर्थिक बजट सुधरेगा और आपका कोई सपना पूरा हो सकता है। कार्यक्षेत्र में अपने लक्ष्यों को पाने में सफल रहेंगे। यात्रा फलीभूत रहेंगी और लाभ मिलेगा। निवेश के लिए अच्छा समय कहा जाएगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान