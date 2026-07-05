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अगले 27 दिन तक सिंह राशि में केतु, शुक्र गोचर का कमाल, इन 3 राशियों की चांदी ही चांदी

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Shukra Rashifal Venus Transit Ketu 2026: शुक्र के सिंह गोचर करते ही केतु-शुक्र की युति का निर्माण हो गया है। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य माने जाते हैं। सूर्य की सिंह राशि में शुक्र और केतु का गोचर कुछ राशियों को मालामाल कर सकता है। 

अगले 27 दिन तक सिंह राशि में केतु, शुक्र गोचर का कमाल, इन 3 राशियों की चांदी ही चांदी

Shukra Rashifal Venus Transit Horoscope: शुक्र ग्रह धन और विलासिता के कारक माने जाते हैं। केतु ग्रह मोक्ष और वैराग्य के कारक माने जाते हैं। इस समय केतु सिंह राशि में विराजमान हैं। बीते दिन 4 जुलाई 2026 के दिन शाम में 7 बजकर 18 मिनट पर शुक्र ने सिंह राशि में एंटर किया था। शुक्र के सिंह राशि में गोचर करते ही केतु और शुक्र की युति का निर्माण हो गया है। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य माने जाते हैं। सूर्य की सिंह राशि में शुक्र और केतु का गोचर 1 अगस्त 2026 की सुबह तक होगा। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं कि शुक्र और केतु की ये युति किन राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है -

अगले 27 दिन तक सिंह राशि में केतु, शुक्र गोचर का कमाल, इन 3 राशियों की चांदी ही चांदी

शुक्र और केतु की युति का प्रभाव कैसा रहेगा?

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शुक्र का गोचर किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होता है। वहीं, सिंह राशि में बनी शुक्र और केतु की युति कुछ राशियों के लिए लाभकारी साबित होगी।

तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र और केतु की युति का प्रभाव कैसा रहेगा?

सूर्य की सिंह राशि में शुक्र और केतु की युति तुला राशि के जातकों के लिए शुभ मानी जा रही है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पहले से स्ट्रांग होगी। काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा के योग बन रहे हैं। परिवार की सुख संपदा बनी रहेगी। करियर लाइफ में दोस्तों का फुल सपोर्ट मिलेगा। आपको खान-पान पर गौर करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की मदद लें।

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र और केतु की युति का प्रभाव कैसा रहेगा?

सूर्य की सिंह राशि में शुक्र और केतु की युति वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लाभदायक मानी जा रही है। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी दिलचस्प इंसान की एंट्री हो सकती है। करियर में सफलता हासिल करेंगे। भाग्य साथ देगा। धन लाभ होगा। आपके काम की तारीफ भी होगी। आपको अपने पार्टनर की हेल्थ पर नजर रखने की जरूरत है।

वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र और केतु की युति का प्रभाव कैसा रहेगा?

सूर्य की सिंह राशि में शुक्र और केतु की युति वृषभ राशि के जातकों के लिए पॉजिटिव मानी जा रही है। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। पार्टनर के साथ चल रही दिक्कतें खत्म होने लगेंगी। धर्म-कर्म से जुड़ी चीजें करेंगे। शुभ कामों में पैसे खर्च हो सकते हैं। परिवार से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। नेगेटिव एनर्जी महसूस कर सकते हैं।

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शुक्र और केतु के गोचर के दौरान क्या उपाय करना चाहिए?

इस गोचर के दौरान शिव जी की पूजा करना अत्यंत फलदायक रहेगी। शिव मंत्र जा जाप करें। रोज पूजा करें।

डिस्क्लेमर: विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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