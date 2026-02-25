Hindustan Hindi News
होली से पहले शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, शुक्र करेंगे मीन राशि में गोचर

Feb 25, 2026 05:05 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Shukra Rashifal Venus Transit in Pisces : शुक्र का गोचर होने से कुछ राशियों की किस्मत निखर सकती है तो कुछ राशियों का मुश्किल वक्त शुरू भी हो सकता है। शुक्र प्रेम, धन और सुंदरता के कारक माने जाते हैं। 

Shukra Rashifal Venus Transit in Pisces: बस कुछ ही दिनों में होली का त्योहार मनाया जाएगा। रंगों वाली होली से पहले शुक्र अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। शुक्र प्रेम, धन और सुंदरता के कारक माने जाते हैं। शुक्र इस समय शनि की कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र का गोचर होने से कुछ राशियों की किस्मत निखर सकती है तो कुछ राशियों का मुश्किल वक्त शुरू भी हो सकता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, 1 मार्च के दिन शाम के समय शुक्र का गोचर गुरु की मीन राशि में होगा। इस राशि में पहले से भी कर्मफलदाता शनि देव विराजमान हैं। मीन राशि शुक्र ग्रह की उच्च राशि मानी जाती है। ऐसे में शुक्र का गोचर शनि की मीन राशि में होना कुछ राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है। आइए जानते हैं उन लकी राशियों के बारे में-

कब करेंगे शुक्र मीन राशि में गोचर?

द्रिक पंचांग के अनुसार, धन के दाता शुक्र रविवार को 1 मार्च, 2026 के दिन शाम में 08:31 बजे मीन राशि में एंटर करेंगे। इस राशि में शुक्र 26 मार्च तक रहने वाले हैं।

कर्क राशि के लिए शुक्र का मीन गोचर कैसा रहेगा?

कर्क राशि के लिए शुक्र का गोचर शनि की मीन राशि में होना आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। धन का आगमन होगा। आपको हर काम में सफलता मिलेगी। किसी भी नए कार्य की शुरुआत करना शुभ रहेगा। शुक्र ग्रह अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे। ऐसे में आप हष्ट-पुष्ट रहेंगे और तनाव के कम ही शिकार होंगे। लाइफ में रोमांस बना रहेगा।

मेष राशि के लिए शुक्र का मीन गोचर कैसा रहेगा?

शुक्र का गोचर शनि की मीन राशि में होना मेष राशि के जातकों के लिए फायदेमंद रहने वाला है। बिजनेस कर रहे लोगों को प्रॉफिट होगा। इस दौरान सेहत भी अच्छी रहेगी। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। साथ ही घर-परिवार के सदस्यों का भरपूर साथ मिलेगा।

मिथुन राशि के लिए शुक्र का मीन गोचर कैसा रहेगा?

मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर शनि की मीन राशि में होना शुभ साबित हो सकता है। इस दौरान आप कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे। यात्रा पर जाने की भी संभावना नजर आ रही है। हर काम को पूरी मेहनत के साथ पूरा करेंगे। करियर लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जो ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगी। आर्थिक स्थिति स्ट्रांग और स्टेबल बनी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं।

सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

