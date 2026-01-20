कल से 10 दिन तक इन राशियों की चांदी ही चांदी, शुक्र गोचर चंद्र के नक्षत्र में देगा प्रॉफिट
Shukra Rashifal Venus Transit in Moon constellation Horoscope: श्रवण नक्षत्र में शुक्र एंटर करने जा रहे हैं। चंद्रमा के नक्षत्र में शुक्र जनवरी तक गोचर करेंगे, जिससे कुछ राशियों को अचानक धन लाभ भी हो सकता है।
Shukra Rashifal Venus Transit 2026: शुक्र ग्रह कल बुधवार के दिन नक्षत्र बदलने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। प्रेम, सुंदरता, धन और रोमांस के कारक शुक्र का ये गोचर चंद्रमा के नक्षत्र में होने जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, शुक्र 21 जनवरी 2026 को 02:54 ए एम पर नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। श्रवण नक्षत्र में शुक्र एंटर करने जा रहे हैं। चंद्रमा के नक्षत्र में शुक्र 31 जनवरी तक गोचर करेंगे। शुक्र के इस नक्षत्र परिवर्तन से कुछ राशियों को शुभ तो कुछ राशियों को अशुभ फल भी झेलना पड़ सकते हैं। इसलिए आइए जानते हैं की शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन किन राशियों के लिए लाभकारी साबित होने वाला है।
मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा के नक्षत्र में शुक्र का ये गोचर बेहद ही फायदेमंद माना जा रहा है।
- अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है।
- व्यापार की स्थिति अच्छी रहने वाली है।
- सेहत में सुधार होगा।
- साथ ही प्रेमी-प्रेमिकाओं के संबंध गहरे होंगे।
- किस्मत आपका साथ देगी।
कुंभ राशि
चंद्रमा के नक्षत्र में शुक्र का ये गोचर कुंभ राशि के लोगों के लिए लाभकारी माना जा रहा है।
- इस राशि के लोगों को यात्रा पर जाने का अवसर प्राप्त होगा।
- रुका हुआ धन मिलने की भी संभावना है।
- घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मजबूत बनेंगे।
- व्यापार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
- आपकी आर्थिक स्थितियां भी अच्छी होने वाली हैं।
तुला राशि
तुला राशि के लोगों के लिए चंद्रमा के नक्षत्र में शुक्र का ये गोचर शुभ माना जा रहा है।
- संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
- परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा।
- किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।
- निवेश करने के लिए यह समय आपके लिए अच्छा माना जा रहा है।
- कारोबार में बदलाव हो सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।