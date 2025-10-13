Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Shukra Rashifal Venus transit in Moon constellation bringing benefits to these zodiacs in 2025

चंद्र के नक्षत्र में शुक्र का गोचर, 27 अक्टूबर तक इन राशियों को फायदा ही फायदा

Shukra Rashifal Venus transit: शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन सभी राशियों पर कुछ-न-कुछ प्रभाव डालेगा। चंद्रमा के नक्षत्र में शुक्र का गोचर होना कुछ राशियों की किस्मत को मजबूत कर सकता है तो कुछ के लिए मुश्किलें बढ़ा भी सकता है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 11:02 AM
Shukra Rashifal Venus transit, चंद्र के नक्षत्र में शुक्र का गोचर: शुक्र इस समय उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में शुक्र अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं। शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन सभी राशियों पर कुछ-न-कुछ प्रभाव डालेगा। पंचांग के अनुसार 17 अक्टूबर को 12 बजकर 25 मिनट पर शुक्र हस्त नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। हस्त नक्षत्र के स्वामी ग्रह चंद्र देव माने जाते हैं। चंद्रमा के नक्षत्र में शुक्र का गोचर होना कुछ राशियों की किस्मत को मजबूत कर सकता है तो कुछ के लिए मुश्किलें बढ़ा भी सकता है। इस नक्षत्र में 27 अक्टूबर तक शुक्र विराजने वाले हैं। ऐसे में आइए जानते हैं शुक्र गोचर की लकी राशियां-

27 अक्टूबर तक इन राशियों को फायदा ही फायदा

तुला राशि

शुक्र का गोचर चंद्र के नक्षत्र में होना तुला राशि के जातकों के लिए बेहद लाभदायक रहने वाला है। करियर में तरक्की करेंगे। लव लाइफ रोमांटिक रहेगी। आपका और आपके पार्टनर के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा। फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी रहने वाली है।

Astrology in Hindi, Religion News, Spiritual, हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, राशिफल - Hindustan

वृषभ राशि

शुक्र का गोचर चंद्र के नक्षत्र में होना वृषभ राशि वालों के लिए फायदेमंद रहने वाला है। आपको कई सोर्स से इनकम होगी। फैमिली का फुल सपोर्ट मिलने वाला है। करियर में अपनी स्किल्स के साथ आप जीत हासिल करेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ भी रिश्ता बेहतर होगा।

मकर राशि

मकर राशि वालों आपके लिए शुक्र का गोचर चंद्र के नक्षत्र में होना शुभ साबित हो सकता है। इस दौरान आप कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे। हर काम में अपना परचम लहराएंगे। भाग्य का साथ भी मिलेगा। काफी पॉजिटिव फील करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहने वाला है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
