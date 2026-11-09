अगले 26 दिन 4 राशियों की जेब में पैसा ही पैसा, मंगल के घर में शुक्र देंगे लाभ
Shukra Rashifal Venus in Mars house : प्रेम और समृद्धि के कारक शुक्र का ये नक्षत्र गोचर सभी 12 राशियों के लिए खास रहने वाला है। शुक्र का ये नक्षत्र गोचर कुछ राशियों के लिए बेहद लाभकारी माना जा रहा है।
Shukra Rashifal Venus in Mars house, शुक्र का गोचर : शुक्र की चाल खास मानी जाती है। इस समय कन्या राशि में शुक्र बैठे हैं। मंगल के नक्षत्र में शुक्र बैठे हुए हैं। ऐसे में मंगल के साथ- साथ शुक्र की एनर्जी का प्रभाव भी रहेगा। प्रेम और समृद्धि के कारक शुक्र का ये नक्षत्र गोचर सभी 12 राशियों के लिए खास रहने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार, शुक्र का मंगल के नक्षत्र में गोचर 5 दिसंबर 2026 की रात तक होगा। प्रेम और समृद्धि के कारक शुक्र का ये नक्षत्र गोचर कुछ राशियों के लिए बेहद लाभकारी माना जा रहा है। आइए पंडित जी से जानते हैं धन के दाता शुक्र किन राशियों को मालामाल बनाने वाले हैं -
अगले 26 दिन 4 राशियों की जेब में पैसा ही पैसा, मंगल के घर में शुक्र देंगे लाभ
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, धन, कला और प्रेम के कारक शुक्र का चित्रा नक्षत्र में गोचर करना लगभग 4 राशि के जातकों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है।
1- मिथुन राशि के लोगों के लिए शुक्र का नक्षत्र गोचर कैसा साबित होगा?
मिथुन राशि के लोगों के लिए शुक्र का नक्षत्र गोचर करना फायदेमंद माना जा रहा है। व्यापार से जुड़ी योजनाएं अपना कमाल दिखाएंगी। धन लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने बॉस और सहयोगियों का साथ मिलेगा। लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा।
2- मकर राशि के लोगों के लिए शुक्र का नक्षत्र गोचर कैसा साबित होगा?
मकर राशि के लोगों के लिए शुक्र का नक्षत्र गोचर करना शानदार माना जा रहा है। समाज में नाम और काम दोनों सम्मान बटोरेंगे। परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति स्टेबल रहेगी।
3- तुला राशि के लोगों के लिए शुक्र का नक्षत्र गोचर कैसा साबित होगा?
तुला राशि के लोगों के लिए शुक्र का नक्षत्र गोचर करना शुभ माना जा रहा है। कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हैं। शुक्र की कृपा से रुके हुए कार्य रफ्तार पकड़ेंगे। दोस्तों का भरपूर साथ मिलेगा। धन का आगमन होगा।
4- कुंभ राशि के लोगों के लिए शुक्र का नक्षत्र गोचर कैसा साबित होगा?
कुंभ राशि के लोगों के लिए शुक्र का नक्षत्र गोचर करना लाभकारी माना जा रहा है। व्यापार में धन लाभ होने की संभावना है। वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी। जेब में पैसा रहेगा। सेल्फ लव पर फोकस करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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