अगले 237 दिन 7 राशियों की झोली में पैसा ही पैसा, एक्टिव शुक्र 2027 में भी देंगे लाभ
Shukra Rashifal Venus Active : शुक्र का गोचर करना कुछ राशियों के लिए शुभ तो कुछ राशियों के लिए अशुभ रहेगा। शुक्र के एक्टिव रहने से कुछ राशियों का गोल्डन पीरियड शुरू हो सकता है।
Shukra Rashifal Venus Active : शुक्र प्रेम, लग्जरी और कला के कारक माने जाते हैं। शुक्र की चाल खास महत्व रखती है। इस समय शुक्र एक्टिव मोड में बने हुए हैं। वर्तमान में शुक्र ग्रह तुला राशि में विराजमान हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 20 जुलाई 2027 तक शुक्र उदय अवस्था में ही विराजमान रहने वाले हैं। तुला राशि में शुक्र का गोचर करना कुछ राशियों के लिए शुभ तो कुछ राशियों के लिए अशुभ रहेगा। शुक्र के एक्टिव रहने से कुछ राशियों का गोल्डन पीरियड शुरू हो सकता है। आइए पंडित जी से जानते हैं शुक्र के उदय अवस्था में गोचर करने से किन राशियों का समय शानदार रहने वाला है -
अगले 237 दिन 7 राशियों की झोली में पैसा ही पैसा, एक्टिव शुक्र 2027 में भी देंगे लाभ
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शुक्र के उदय अवस्था में गोचर करने से 7 राशियों के लिए समय लाभदायक माना जा रहा है।
1- कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदय गोचर कैसा रहने वाला है?
कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदय गोचर लाभकारी साबित हो सकता है। आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है। धन लाभ के योग हैं।
2- मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदय गोचर कैसा रहने वाला है?
मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदय गोचर फायदेमंद साबित हो सकता है। समाज में आपकी पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट के कई नए ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। कमाई में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी।
3- धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदय गोचर कैसा रहने वाला है?
धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदय गोचर पॉजिटिव साबित हो सकता है। लाइफ में आपके पॉजिटिविटी बनी रहेगी। धन का आगमन होगा।
4- कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदय गोचर कैसा रहने वाला है?
कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदय गोचर शुभ माना जा रहा है। आर्थिक मामलों में आपको सोच समझकर डिसीजन लेने की जरूरत है।
5- मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदय गोचर कैसा रहने वाला है?
मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदय गोचर शानदार साबित हो सकता है। स्टूडेंट्स को कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है। पैसों के मामले में आपको गुड न्यूज मिलेगी।
6- तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदय गोचर कैसा रहने वाला है?
तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदय गोचर उत्तम माना जा रहा है। व्यापारियों को कई अच्छे इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं।
7- मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदय गोचर कैसा रहने वाला है?
मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदय गोचर लाभदायक साबित हो सकता है। कई कार्यो में सफलता मिलेगी। आपको बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नए मौके मिल सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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