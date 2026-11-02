2 महीने बाद कन्या राशि में लौट रहे शुक्र, 6 नवंबर से 5 राशियों को बंपर लाभ
Shukra Gochar November: शुक्र धन-संपदा और वैभव के कारक हैं, जो एक निश्चित समय में राशि परिवर्तन करते हैं। अब शुक्र कन्या राशि में आने वाले हैं। जानें शुक्र राशि परिवर्तन से किन राशियों को लाभ।
Shukra kanya gochar: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र का गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शुक्र एक शुभ ग्रह हैं और यह धन-संपदा, वैभव, ऐश्वर्य और विलासिता का कारक माना जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार, 6 नवंबर 2026 को रात 12:45 बजे शुक्र करीब 2 महीने बाद कन्या राशि में वापसी करेंगे। शुक्र के कन्या राशि में आने से 5 राशियों की किस्मत पलट सकती है। इसके पहले 1 अगस्त 2026 को शुक्र कन्या राशि में आए थे, फिर 2 सितंबर को तुला राशि में चले गए थे। अब 6 नवंबर को वक्री अवस्था में दोबारा कन्या राशि में गोचर करेंगे और फिर 22 नवंबर को तुला राशि में गोचर करेंगे। इस तरह से शुक्र की कन्या राशि में वापसी करीब 65 दिन बाद हो रही है। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि शुक्र के कन्या राशि में गोचर करने का सकारात्मक प्रभाव कुछ भाग्यशाली राशियों पर पड़ेगा, जबकि कुछ राशियों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। शुक्र कन्या राशि में आकर वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या और धनु राशि वालों को धन-धान्य से परिपूर्ण कर सकते हैं। इस समय भाग्य का साथ मिलने से हर काम में सफलता मिलने के संकेत हैं।
वृषभ राशि:
वृषभ राशि वालों को कार्यों में सफलता और अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। भाग्य का साथ मिलने से आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में सुधार होगा और जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। परिवार से जुड़ी दिक्कतें खत्म होंगी और सदस्यों के बीच तालमेल बढ़ेगा। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी।
मिथुन राशि:
मिथुन राशि के लिए यह समय बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस समय किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि का अनुभव करेंगे। नौकरी चाकरी की स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि के संकेत हैं।
सिंह राशि:
सिंह राशि वालों को इस समय साहस और पराक्रम का साथ मिलेगा। उच्चाधिकारी आपका सहयोग करेंगे। रोजी-रोजगार में तरक्की के संकेत हैं। कोर्ट-कचहरी में विजय प्राप्त होगी। शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। रिश्तों से गलतफहमी दूर होगी। किसी शुभ समाचार के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।
कन्या राशि:
कन्या राशि के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अचानक लाभ के योग बन रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। किसी नए काम की शुरुआत के लिए अच्छा समय है। इस समय व्यावसायिक स्थिति बेहतर रहेगी। व्यापारी वर्ग किसी बड़ी डील पर साइन कर सकते हैं।
धनु राशि:
धनु राशि वालों को इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। अटके हुए धन की वापसी के संकेत हैं। व्यापार से जुड़ी दिक्कतें या परेशानी दूर होगी। जीवनसाथी के साथ रिश्ते में सुधार होगा। विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम समय साबित हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को अच्छी खबर मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान