कल से 42 दिन 5 राशियों को मिलेंगे शुभ फल, मंगल के प्रभाव में रहेंगे शुक्र
Shukra chitra nakshatra gochar 2026: धन-संपदा के कारक शुक्र चित्रा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। चित्रा नक्षत्र में आने से कुछ राशियों का अच्छा समय शुरू होगा। जानें शुक्र नक्षत्र परिवर्तन से किसे लाभ होगा।
वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन बहुत प्रभावशाली ज्योतिषीय घटना मानी जाती है। शुक्र धन-संपदा, वैभव और ऐश्वर्य के कारक हैं। शुक्र स्वाति नक्षत्र से निकलकर 24 अक्टूबर 2026 को तड़के चित्रा नक्षत्र में आएंगे और 5 दिसंबर 2026 यानी करीब 42 दिन इसी नक्षत्र में रहेंगे। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं। मंगल के नक्षत्र में आने से शुक्र इनके प्रभाव में आएंगे। चित्रा नक्षत्र में आकर शुक्र मेष से लेकर मीन राशि पर अपना अलग-अलग प्रभाव डालेंगे। कुछ भाग्यशाली राशियों के लिए मंगल के चित्रा नक्षत्र में शुक्र का गोचर लाभकारी साबित होगा। इस समय इन राशियों को करियर में ग्रोथ, सेहत में सुधार, आय के नए स्रोत और शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। जानें एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय से शुक्र गोचर से किन राशियों के बदलेंगे दिन।
मेष राशि:
मेष राशि वालों के लिए शुक्र नक्षत्र परिवर्तन आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी रह सकता है। इस समय आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। अटके हुए रुपए-पैसों की वापसी हो सकती है। नौकरी से जुड़ी दिक्कतें दूर होंगी। कार्यस्थल पर मन मुताबिक परिणाम मिलेंगे। व्यापार या किसी नए काम को शुरु करने का अवसर मिल सकता है। सेहत में सुधार होगा।
कर्क राशि:
कर्क राशि वालों के लिए शुक्र नक्षत्र परिवर्तन का समय करियर और व्यापार में प्रगति दिलाने वाला साबित हो सकता है। इस समय आपके लंबे समय से अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। नौकरी में मेहनत का पूरा फल मिलेगा। किसी नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। व्यापार में विस्तार के प्रयास सफल होंगे।
कन्या राशि:
कन्या राशि वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरी से जुड़ी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। धन लाभ होगा। पिता के सहयोग से आर्थिक उन्नति मिस सकती है। कारोबार की स्थिति में सुधार के संकेत हैं। मानसिक तनाव दूर होगा और सेहत में अच्छे बदलाव हो सकते हैं।
तुला राशि:
तुला राशि वालों को अटके हुए कार्यों में गति प्राप्त हो सकती है। धन प्राप्ति के नए अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में लाभ मिल सकता है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिसका लाभ नौकरी या व्यापार में मिल सकता है। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। घर में मांगलिक कार्य हो सकता है।
धनु राशि:
मीन राशि वालों के लिए शुक्र नक्षत्र गोचर धन और नौकरी में अच्छे परिणाम दिला सकता है। इस समय आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। कार्यस्थल पर मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे। यात्राएं लाभकारी हो सकती हैं। विद्यार्थियों को मनचाहे परिणाम मिलने की संभावना है। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान