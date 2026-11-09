22 नवंबर से 3 राशियों की कवरट लेगा भाग्य, अपनी स्वराशि में आ रहे शुक्र
Shukra rashi parivartan: शुक्र अपनी स्वराशि में आकर तीन राशियों की जिंदगी में अच्छे बदलाव लाएंगे। जानें शुक्र गोचर से किन राशियों को लाभ होगा और किस तरह के परिणाम मिलेंगे।
वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन-संपदा और वैभव का कारक माना जाता है। इस समय शुक्र कन्या राशि के गोचर में हैं और 22 नवंबर 2026 को अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश करेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह की शुभ स्थिति व्यक्ति को जीवन में सुख-संपन्नता, सुखद वैवाहिक जीवन और आर्थिक उन्नति प्रदान करती है। तुला राशि पर शुक्र ग्रह का आधिपत्य है इसलिए शुक्र का अपनी ही राशि तुला में गोचर करना ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पंचांग गणना के अनुसार, 22 नवंबर 2026 को शाम 4 बजकर 54 मिनट पर शुक्र कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि में शुक्र 1 जनवरी 2027 तक रहेंगे। शुक्र के तुला गोचर काल में कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावनाएं बनेंगी।
शुक्र का तुला राशि में गोचर क्यों महत्वपूर्ण है?
तुला राशि के स्वामी स्वयं शुक्र हैं। इस राशि में शुक्र की स्थिति को मजबूत माना जाता है। तुला राशि को संतुलन, प्रेम, साझेदारी, कला, सौंदर्य और सामाजिक संबंधों का कारक माना जाता है। इसलिए शुक्र के तुला गोचर काल में इन क्षेत्रों से जुड़े मामलों में विशेष प्रभाव देखने को मिल सकता है।
शुक्र तुला गोचर से 3 राशियों को लाभ:
1. सिंह राशि
सिंह राशि वालों के शुक्र गोचर काल में साहस, आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि हो सकती है। नौकरी और व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रतिभा की तारीफ होगी। समाज में मान-सम्मान बढ़ने के योग बनेंगे। इस दौरान आपको अपने शत्रुओं पर भी विजय मिल सकती है। भाई-बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे और छोटी यात्राओं से लाभ मिल सकता है।
2. वृश्चिक राशि-
वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र गोचर आर्थिक रूप से लाभकारी रहेगा। सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिलने के संकेत हैं। नौकरीपेशा जातकों को नए अवसर मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं।
3. कर्क राशि-
कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर भौतिक सुख-सुविधाओं में लाभ मिल सकता है। नया घर या वाहन खरीदने की योजना सफल हो सकती है। पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी और माता के साथ संबंध मजबूत होंगे। नौकरी करने वाले जातकों को कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान मिल सकता है। प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल रह सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान