2 दिन बाद शुक्र बदलेंगे राशि, 4 राशियों का बढ़ेगा दुख-दर्द, जान लें राहत के 3 आसान उपाय
Shukra Rashi Parivartan: नवंबर में शुक्र अपनी राशि में बदलाव करने वाले हैं और दिसंबर में कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। शुक्र गोचर से चार राशियों के सामने चुनौतियां आ सकती हैं। जानें पंडित जी से राहत के उपाय।
ज्योतिष शास्त्र में शुक्र का संबंध धन, संपदा, वैभव, ऐशवर्य और विलासिता से माना जाता है। कहते हैं कि जब शुक्र कुंडली में अनुकूल स्थिति में होते हैं तो जातक के सुखों में वृद्धि होती है और धन-धान्य से परिपूर्ण रहता है। ज्योतिष गणना के अनुसार, 22 नवंबर को शुक्र तुला राशि में गोचर करने वाले हैं और 1 जनवरी 2027 तक इसी राशि में रहेंगे। शुक्र का तुला राशि में गोचर मेष से लेकर मीन राशि पर अलग-अलग प्रभाव डालेगा लेकिन 4 राशियों के लिए यह समय प्रतिकूल प्रभावों वाला साबित हो सकता है। इस समय इन राशि वालों को विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि शुक्र का गोचर आमतौर पर शुभ प्रभाव वाला ही रहता है लेकिन जन्मकुंडली में शुक्र की स्थिति और गोचर के आधार पर परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। शुक्र के तुला राशि गोचर काल में चार राशियों के खर्चों में वृद्धि, पारिवारिक टेंशन, व्यावसायिक उतार-चढ़ाव और वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है। जानें ज्योतिर्विद उपाध्याय से शुक्र गोचर से किन चार राशियों को चुनौतीपूर्ण संकेत हैं और राहत के उपाय।
वृषभ राशि:
शुक्र गोचर के दौरान वृषभ राशि वालों के खर्चों में वृद्धि हो सकती है। अनाप-शनाप खर्च हो सकते हैं। खर्च की अधिकता मन को परेशान कर सकती है। सेहत से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारियों को विस्तार के संबंध में चुनौतियां झेलनी पड़ सकती हैं। आर्थिक तौर पर स्थिति कमजोर रहेगी। परिवार के सदस्यों के बीच अनबन के संकेत हैं। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी में बाधा आ सकती है।
सिंह राशि:
सिंह राशि के लिए शुक्र का गोचर प्रतिकूल प्रभावों वाला साबित हो सकता है। इस समय आपके आत्म सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। विरोधी आपकी छवि को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है। व्यापार में पार्टनरशिप में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय क्रोध पर नियंत्रण रखें।
वृश्चिक राशि:
वृश्चिक राशि वालों को आर्थिक मामलों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय धन का लेनदेन नहीं करें, अटकने की संभावना है। उम्मीद के मुताबिक आय नहीं होने से मन परेशान रह सकता है। किसी पुराने निवेश से उम्मीद अनुसार लाभ नहीं मिलेगा। व्यापारी वर्ग किसी डील को करने में मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों के साथ वाद-विवाद हो सकता है।
मीन राशि:
मीन राशि वालों के लिए शुक्र गोचर से मानसिक और आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। इस समय परिवार की चिंता सता सकती है। भौतिक सुखों में कमी आ सकती है। महत्वपूर्ण निर्णयों को फिलहाल के लिए रोक दें। अनाप-शनाप खर्च से बचें और जरूरी खर्चों की लिस्ट बनाएं। व्यापारियों को मुनाफा कमाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आत्मविश्वास कमजोर रहेगा।
शुक्र गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और शुक्र कृपा पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, जानें पंडित जी से फ्री चैट में
शुक्र ग्रह को मजबूत करने के उपाय:
-शुक्र कृपा पाने के लिए शु्क्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें खीर का भोग लगाना चाहिए।
-प्रतिदिन ‘ॐ शुं शुक्राय नमः’ मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए।
-शुक्रवार को सफेद वस्तुओं दूध, दही, मिश्री या वस्त्रों का दान करना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान