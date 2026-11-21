2026 में 12वीं बार राशि बदलेंगे शुक्र, तुला राशि में जाते ही सुधरेगा 3 राशियों का बैंक बैलेंस
Venus Transit in Libra 2026 : शुक्र साल 2026 में 12वीं बार राशि बदलने वाले हैं। 22 नवंबर को शुक्र तुला राशि में 40 दिन के लिए जाएंगे और इस दौरान 3 राशियों को लाभ देंगे।
Transit Shukra Rashifal Venus Gochar in Tula Rashi 2026 : अभी कुछ दिन पहले ही शुक्र वक्री से मार्गी हुए हैं। शनि की तरह शुक्र की बैक टू बैक बदलती चाल ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। साल 2026 में अब तक शुक्र 11 बार राशि परिवर्तन कर चुके हैं। कल यानी 22 नवंबर को शुक्र 12वीं बार राशि बदलेंगे। ये साल 2026 के लिए शुक्र का आखिरी राशि परिवर्तन रहने वाला है। साल की शुरुआत में राशि परिवर्तन का ये सिलसिला मकर राशि के साथ हुआ। कल शुक्र अपनी सबसे फेवरेट तुला राशि में शाम को 5 बजकर 38 मिनट पर प्रवेश करेंगे। इस राशि में शुक्र कुल 40 दिन के लिए विराजमान होंगे।
वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र धन, वैभव और प्रेम के साथ-साथ सुख-सुविधाओं के कारक हैं। ऐसे में शुक्र के गोचर से धन लाभ के साथ-साथ रिश्तों में भी अच्छे संकेत नजर आते हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस गोचर से 3 राशियों की जिंदगी में सबसे ज्यादा लाभ मिलने के योग हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस गोचर का लाभ किन राशियों को मिलने जा रहा है?
तुला राशि में जाते ही शुक्र इन 3 राशियों को देंगे लाभ-
सिंह राशि की जिंदगी में शुक्र गोचर से क्या बदलाव दिखेगा?
शुक्र का गोचर सिंह राशि वालों की जिंदगी में 40 दिन राहत लेकर आएगा। इस गोचर के तुरंत बाद से ही भले बदलाव ना दिखे लेकिन कुछ ही दिन में चीजें अपने फेवर में आती दिखेंगी। धन लाभ जैसी स्थिति बनेगी तो मन खुश होगा। बैंक बैलेंस सुधरेगा। पिछली कई जरूरतें अब पूरी होती नजर आएंगी। काम में मन लगेगा और इसका नतीजा ये होगा कि सीनियर्स आपकी तारीफ भी कर सकते हैं। लोगों के बीच काम से पहचान बनेगी और मान-सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान एनर्जेटिक महसूस होगा। घर में लोगों के साथ अच्छा समय बीतेगा।
वृश्चिक राशि की जिंदगी में शुक्र गोचर से क्या बदलाव दिखेगा?
तुला राशि में शुक्र के गोचर से वृश्चिक राशि वालों को अपने धन की स्थिति बदलती दिखेगी। आर्थिक मामले में लाभ होता जाएगा। कमाई के नए रास्ते बन सकते हैं जिससे मन में राहत होगी। पुराना अटका पैसा वापस मिलने की उम्मीद होगी। नौकरी कर रहे लोगों को प्रमोशन जैसी गुड न्यूज मिल सकती है। ऐसे में सैलरी बढ़ने के आसार होंगे। बैंक बैलेंस में मजबूती आएगी। इस गोचर के बाद से लग्जरी चीजों पर खर्चा हो सकता है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। परिवार के लोग खुश होंगे।
कर्क राशि की जिंदगी में शुक्र गोचर से क्या बदलाव दिखेगा?
तुला राशि में जैसे ही शुक्र प्रवेश करेंगे तो इसका अच्छा इम्पैक्ट कर्क राशि वालों की जिंदगी में आएगा। चंद्रमा की इस राशि से जुड़े जातकों को घर-परिवार में माहौल बदलता नजर आ सकता है। लोगों के साथ वक्त बिताने का अच्छा मौका मिलेगा। इस गोचर से अगले 40 दिन में प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन सकते हैं। वाहन खरीददारी पर भी विचार करने की संभावना बनेगी। मां के साथ रिश्ता पहले से भी मजबूत होगा। नौकरी कर रहे लोगों को बॉस से सपोर्ट और तारीफ दोनों मिलेगा। धन लाभ होने के चांस बनेंगे। ऐसे में बैंक बैलेंस में सुधार दिखेगा।
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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