Shukra Pradosh Vrat Today Know Puja Vidhi Shubh Muhurat Katha Aarti Mantra know Everything

Shukra Pradosh Vrat : शुक्र प्रदोष व्रत आज, जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, कथा, आरती, मंत्र से लेकर सबकुछ

हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। हर माह में दो बार प्रदोष व्रत पड़ता है। एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। प्रदोष व्रत पर विधि-विधान से भगवान शंकर की पूजा-अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 08:44 AM
Shukra Pradosh Vrat : शुक्र प्रदोष व्रत आज, जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, कथा, आरती, मंत्र से लेकर सबकुछ

Shukra Pradosh Vrat : हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। हर माह में दो बार प्रदोष व्रत पड़ता है। एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। प्रदोष व्रत पर विधि-विधान से भगवान शंकर की पूजा-अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 5 सितंबर को पड़ रहा है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ रहा है। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के सातों दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से संतान पक्ष को लाभ होता है। शिव पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन इन शुभ कामों को करने से व्यक्ति को करियर में आ रही समस्या से जल्द छुटकारा मिलता है। साथ ही लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

मुहूर्त-

त्रयोदशी तिथि प्रारम्भ - सितम्बर 05, 2025 को 04:08 ए एम बजे

त्रयोदशी तिथि समाप्त - सितम्बर 06, 2025 को 03:12 ए एम बजे

प्रदोष काल- 06:38 पी एम से 08:55 पी एम (प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा का विशेष महत्व होता है।)

पूजा-विधि : शुक्र प्रदोष व्रत फलाहार रखा जाता है। इस दिन सायंकाल प्रदोष काल में शिवजी की पूजा का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनें। घर के मंदिर की साफ-सफाई करें। इसके बाद शिव परिवार की पूजा आरंभ करें। मंदिर में घी का दीपक जलाएं। शिवजी, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। शाम को प्रदोष काल में स्नानादि से निवृत्त होकर साफ कपड़े धारण करें और शिवजी की पूजा आरंभ करें। पूजा के बाद आरती जरूर करें और शिवजी को भोग लगाएं।

शिव पूजा सामग्री की लिस्ट : पुष्प, पंच फल पंच मेवा, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देशी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंच रस, इत्र, गंध रोली, मौली जनेऊ, पंच मिष्ठान्न, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्र मंजरी, जौ की बालें,तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, कपूर, धूप, दीप, रूई, मलयागिरी, चंदन, शिव व मां पार्वती की श्रृंगार की सामग्री आदि।

शिवजी को ये चीजें अर्पित करें-

जल व गंगाजल, बेलपत्र (बिल्वपत्र)- तीन पत्तियों वाला बेलपत्र शिवजी को बहुत प्रिय है। धतूरा, भांग, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फल, मिठाई चढ़ा सकते हैं।

मंत्र- ॐ नमः शिवाय। इसे “पंचाक्षरी मंत्र” भी कहते हैं। इसका अर्थ है – “मैं शिव को नमस्कार करता हूँ” या “शिव स्वरूप चेतना को नमन”।

आरती-

ॐ जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा।

ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव, अर्द्धांगी धारा॥

ॐ जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा॥

एकानन चतुरानन पञ्चानन राजे।

हंसासन गरूड़ासन वृषवाहन साजे॥

ॐ जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा॥

दो भुज चार चतुर्भुज दसभुज अति सोहे।

त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे॥

ॐ जय शिव ओंकारा॥

अक्षमाला वनमाला मुण्डमाला धारी।

त्रिपुरारी कंसारी कर माला धारी॥

ॐ जय शिव ओंकारा॥

श्वेताम्बर पीताम्बर बाघम्बर अंगे।

सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे॥

ॐ जय शिव ओंकारा॥

कर के मध्य कमण्डलु चक्र त्रिशूलधारी।

सुखकारी दुखहारी जगपालन कारी॥

ॐ जय शिव ओंकारा॥

ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका।

मधु-कैटभ दोऊ मारे, सुर भयहीन करे॥

ॐ जय शिव ओंकारा॥

लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा।

पार्वती अर्द्धांगी, शिवलहरी गंगा॥

ॐ जय शिव ओंकारा॥

पर्वत सोहैं पार्वती, शंकर कैलासा।

भांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा॥

ॐ जय शिव ओंकारा॥

जटा में गंग बहत है, गल मुण्डन माला।

शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृगछाला॥

ॐ जय शिव ओंकारा॥

काशी में विराजे विश्वनाथ, नन्दी ब्रह्मचारी।

नित उठि दर्शन पावत, महिमा अति भारी॥

ॐ जय शिव ओंकारा॥

त्रिगुणस्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे।

कहत शिवानन्द स्वामी मनवांछित फल पावे॥

ॐ जय शिव ओंकारा॥

कथा-

एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, 'नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है।' सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को तुरंत लाने का निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता-पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू-बेटियों को उनके घर से विदाकर लाना शुभ नहीं होता है, शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी विदा करा लाना।

सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास-ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने समझाने की कोशिश कि लेकिन वह नहीं माना। आखिर में उन्हें विवेश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा।

ससुराल से विदा होकर पति-पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल की टांग टूट गई। पत्नी को कभी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा तभी डाकुओं से भेंट हो गई वे धन-धान्य लूटकर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता घर पहुंचा। घर जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद बताया कि आपका पुत्र तीन दिन में मर जाएगा।

उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू तो घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा लाया है। अगर वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जंच गई और अपनी पुत्रवधू और पुत्र को वापिस लौटा दिया। वहां पहुंचे ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। इसके बाद उन्होंने शेष जीवन सुख आनंदपूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति-पत्नी दोनों स्वर्ग लोक को गए।

