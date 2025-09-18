शुक्र प्रदोष व्रत कल, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, उपाय, आरती से लेकर सबकुछ

Shukra Pradosh Vrat : हिन्दू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष स्थान है। यह व्रत हर माह में 2 बार पड़ता है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है।

Thu, 18 Sep 2025 01:45 PM

Shukra Pradosh Vrat : हिन्दू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष स्थान है। यह व्रत हर माह में 2 बार पड़ता है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से सुख-सौभाग्य, धन-समृद्धि और वैवाहिक जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन श्रद्धालु उपवास रखते हैं और भगवान शिव का जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि से अभिषेक करते हैं। व्रती दिनभर संयम रखते हुए फलाहार या सात्विक भोजन करते हैं और संध्या के समय यानी प्रदोष काल में शिव-पार्वती की आराधना करते हैं। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा का विशेष महत्व होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियमपूर्वक शुक्र प्रदोष व्रत करता है, उसके जीवन से बाधाएं दूर होती हैं और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। यह व्रत विवाहित और अविवाहित, दोनों के लिए शुभ फलदायी माना गया है।

मुहूर्त- त्रयोदशी तिथि प्रारम्भ - सितम्बर 18, 2025 को 11:24 पी एम बजे

त्रयोदशी तिथि समाप्त - सितम्बर 19, 2025 को 11:36 पी एम बजे

प्रदोष पूजा मुहूर्त - 06:37 पी एम से 08:59 पी एम

अवधि - 02 घण्टे 22 मिनट्स

शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व- ज्योतिष के अनुसार शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह को समर्पित होता है, जबकि प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। इस कारण शुक्रवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत द्विगुण फल प्रदान करने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से दांपत्य जीवन में मिठास बढ़ती है, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है और पारिवारिक कलह समाप्त होते हैं।

पूजा विधि: प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें और शिव-पार्वती की मूर्ति या शिवलिंग के समक्ष व्रत का संकल्प लें। दिनभर फलाहार या उपवास रखें। प्रदोषकाल में शिवजी का गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से अभिषेक कर बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, चंदन व अक्षत अर्पित करें। ‘ॐ नम: शिवाय’ या ‘महा मृत्युंजय मंत्र’ का 108 बार जप कर दीपक, अगरबत्ती और नैवेद्य चढ़ाएं। इसके बाद शिव-पार्वती की आरती करें। भगवान शंकर और माता पार्वती को भोग अवश्य लगाएं। इसके साथ ही माता लक्ष्मी को कमल, सफेद मिठाई अर्पित करें।

भोग- भगवान को सात्विक चीजों का भोग लगाएं। इस दिन जो भी आप घर में बनाएं भगवान को भोग अवश्य लगाएं। इसके साथ ही आप सेब, केले, अनार, नारियल, किशमिश, काजू, बादाम, पंचामृत, सफेद मिठाई, चावल से बनी खीर, सफेद मिष्टान्न या रसमलाई/रसगुल्ले का भोग भी लगा सकते हैं।

उपाय- शुक्रवार के प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, शहद, दही, घी और बेलपत्र चढ़ाएं। यह करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन शिव-पार्वती के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। लक्ष्मीजी को कमल का फूल और मिठाई अर्पित करने से धन और सुख-समृद्धि मिलती है। संध्या के समय कम से कम 108 बार ‘ॐ नम: शिवाय’ का जप करें। इससे मन की शांति बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन गरीबों को सफेद वस्त्र, चावल, दूध, मिठाई या आर्थिक सहायता देना शुभ माना जाता है। इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है और वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है संध्या के समय शिव मंदिर या घर में शिवलिंग के पास घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय परिवार के सुख-शांति की कामना करें। आरती- शिवजी की आरती (ॐ जय शिव ओंकारा) "ॐ जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा।

ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव, अर्द्धांगी धारा॥

ॐ जय शिव ओंकारा॥

एकानन चतुरानन पञ्चानन राजे।

हंसासन गरूड़ासन वृषवाहन साजे॥

ॐ जय शिव ओंकारा॥

दो भुज चार चतुर्भुज दसभुज अति सोहे।

त्रिगुण रूप निरखत त्रिभुवन जन मोहे॥

ॐ जय शिव ओंकारा॥

अक्षमाला वनमाला मुण्डमालाधारी।

त्रिपुरारी कंसारी कर माला धारी॥

ॐ जय शिव ओंकारा॥

श्वेताम्बर पीताम्बर बाघम्बर अंगे।

सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे॥

ॐ जय शिव ओंकारा॥

कर के मध्य कमण्डलु चक्र त्रिशूलधारी।

सुखकारी दुखहारी जगपालन कारी॥

ॐ जय शिव ओंकारा॥

ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका।

मधु-कैटभ दोउ मारे, सुर भयहीन करे॥

ॐ जय शिव ओंकारा॥

लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा।

पार्वती अर्द्धांगी, शिवलहरी गंगा॥

ॐ जय शिव ओंकारा॥

पर्वत सोहें पार्वती, शंकर कैलासा।

भांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा॥

ॐ जय शिव ओंकारा॥

जटा में गंग बहत है गल मुण्डन माला।

शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृगछाला॥

ॐ जय शिव ओंकारा॥

काशी में विराजे विश्वनाथ, नन्दी ब्रह्मचारी।

नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी॥

ॐ जय शिव ओंकारा॥

त्रिगुणस्वामी जी की आरति जो कोइ नर गावे।

कहत शिवानन्द स्वामी, मनवान्छित फल पावे॥

ॐ जय शिव ओंकारा॥"

माता पार्वती की आरती "जय पार्वती माता, जय पार्वती माता।

ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता॥

जय पार्वती माता॥

अरिकुल पद्मा विनासनी जय सेवक त्राता।

जग जीवन जगदम्बा हरिहर गुण गाता॥

जय पार्वती माता॥

सिंह को वाहन साजे कुंडल है साथा।

देव वधु जहं गावत नृत्य कर ताथा॥

जय पार्वती माता॥

सतयुग शील सुसुन्दर नाम सती कहलाता।

हेमांचल घर जन्मी सखियन रंगराता॥

जय पार्वती माता॥

शुम्भ-निशुम्भ विदारे हेमांचल स्याता।

सहस भुजा तनु धरिके चक्र लियो हाथा॥

जय पार्वती माता॥

सृष्टि रूप तुही जननी शिव संग रंगराता।

नंदी भृंगी बीन लाही सारा मदमाता॥

जय पार्वती माता॥

देवन अरज करत हम चित को लाता।

गावत दे दे ताली मन में रंगराता॥

जय पार्वती माता॥

श्री प्रताप आरती मैया की जो कोई गाता।

सदा सुखी रहता सुख संपत्ति पाता॥