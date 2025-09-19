शुक्र प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का शुभ संयोग आज, नोट कर लें पूजा विधि, मुहूर्त, उपाय

आज, 19 सितंबर 2025, शुक्रवार को शुक्र प्रदोष व्रत और आश्विन मास की मासिक शिवरात्रि का दुर्लभ संयोग बन रहा है। यह दिन विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना और जीवन में सुख-समृद्धि के लिए अत्यंत शुभ है। प्रदोष व्रत हर माह में 2 बार और शिवरात्रि एक बार पड़ती है।

आज, 19 सितंबर 2025, शुक्रवार को शुक्र प्रदोष व्रत और आश्विन मास की मासिक शिवरात्रि का दुर्लभ संयोग बन रहा है। यह दिन विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना और जीवन में सुख-समृद्धि के लिए अत्यंत शुभ है। प्रदोष व्रत हर माह में 2 बार और शिवरात्रि एक बार पड़ती है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि में और शिवरात्रि चतुर्दशी तिथि में पड़ती है। मासिक शिवरात्रि में रात्रि की पूजा का महत्व है। आज 19 सितंबर को रात्रि में चतुर्दशी तिथि व्यापत है जिस वजह से प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि एक ही दिन हैं। प्रदोष व्रत और शिवरात्रि में भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा का विधान है। आइए जानते हैं पूजा विधि, मुहूर्त और उपाय-

प्रदोष व्रत मुहूर्त- त्रयोदशी तिथि प्रारम्भ - सितम्बर 18, 2025 को 11:24 पी एम बजे

त्रयोदशी तिथि समाप्त - सितम्बर 19, 2025 को 11:36 पी एम बजे

प्रदोष पूजा मुहूर्त - 06:37 पी एम से 08:59 पी एम

अवधि - 02 घण्टे 22 मिनट्स

मासिक शिवरात्रि मुहूर्त- आश्विन, कृष्ण चतुर्दशी प्रारम्भ - 11:36 पी एम, सितम्बर 19

आश्विन, कृष्ण चतुर्दशी समाप्त - 12:16 ए एम, सितम्बर 21

पूजा का शुभ मुहूर्त- 12:08 ए एम से 12:56 ए एम, सितम्बर 20

पूजा विधि: भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा के लिए पहले स्वच्छ स्नान करके साफ वस्त्र पहनें और पूजा स्थल को साफ करें> वहां शिवलिंग और माता पार्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित करें> दीपक और धूप जलाकर उनका अभिवादन करें> जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत अभिषेक करें और बेलपत्र, फूल, फल एवं नैवेद्य अर्पित करें। 108 बार मंत्र ॐ नमः शिवाय और ॐ ऐं ह्लीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे का जाप करें। पाठ करते समय मन में उनके आशीर्वाद की कल्पना करें। अंत में आरती करें और भगवान को भोग लगाकर प्रसाद वितरित करें।

भगवान शंकर और माता पार्वती पूजा के उपाय शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें और माता पार्वती को गुलाब या लाल फूल चढ़ाएं।

पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद, शक्कर) से अभिषेक करें।

शिव मंत्र- 108 बार ॐ नमः शिवाय, माता पार्वती का मंत्र-108 बार ॐ ऐं ह्लीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे का जाप करें।

मासिक शिवरात्रि या प्रदोष व्रत पर भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं।